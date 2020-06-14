У омской больницы для пациентов с covid-19 заметили очередь из 13 скорых

Пугающую картину наблюдали очевидцы у одной из омских больниц. Речь идет о МСЧ-4, которая, как известно, сейчас работает с коронавирусными больными. В социальных сетях появилось видео: на нем можно увидеть целую вереницу скорых. Около 13 машин. Все эти машины ждут своей очереди. Некоторые водители и фельдшеры в костюмах химической защиты ждут свой черед на улице. Утверждается, что ролик был снят еще 11 июня.

С чем связан такой наплыв машин службы "03", непонятно. Омичи в комментариях утверждают, что это единственная больница в городе, где делают процедуру КТ. Она наиболее эффективно показывает наличие у пациентов пневмонии. Возможно, поэтому потенциально больным коронавирусом приходится ждать своей очереди.

В минздраве пока видео с очередью скорых у больницы не комментируют. Однако 9 июня в разговоре с "Комсомолкой" министр здравоохранения Ирина Солдатова уверяла нас, что проблем с нехваткой мест в больницах для пациентов с коронавирусом в регионе нет. Ранее власти заявляли, что всего в омских медучреждениях создано 1 500 коек для пациентов с covid-19.

- В Омской области на данный момент занято около 640 коек. У нас есть резерв - если потребуется, можем дополнительно создать еще 1 000 мест в больницах, - сказала министр Ирина Солдатова сайту "Комсомольская правда в Омске".

Добавим, что в последние несколько дней заметен рост числа заболевших - в один из дней за сутки было зафиксировано рекордной количество случаев коронавируса - 89. Тем не менее, в Омской области с 15 июня отменяется режим самоизоляции.