2020-06-12T12:09:45+03:00
Общество

Губернатор Александр Бурков - омичам: Светлого будущего нашей стране! С Днем России!

Рассказываем, как празднуется 12 июня в Омске и какие проходят мероприятия
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В День России в Омске состоялся фестиваль-парад «Паруса России»В День России в Омске состоялся фестиваль-парад «Паруса России»Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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В Омске проходит празднование Дня России. 12 июня улицы города многие украсили триколором. В омском правительстве провели и проводят ряд акций, в которых сибиряки активно участвуют. Жители смогли посмотреть концерты творческих коллективов. Концерты прошли на 15 придомовых территориях.

Показали свое умение петь и сами омичи. Прошел онлайн-марафон частушек «Душа России» Участниками стали 200 человек, которые исполнят более 1000 частушек. Самому молодому исполнителю - 3 года, самому опытному - 82.

Некоторые омичи гуляют с флагами России. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Некоторые омичи гуляют с флагами России.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Охотно жители города присоединились к всероссийскому флэшмобу «Окна России». Например, жильцы дома №141 по улице 9-я Линия изготовили мини-копии флагов России в технике бумагопластики и разместили их на своих балконах. Омичам раздают ленты триколоров.

Губернатор поздравил омичей с Праздником. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор поздравил омичей с Праздником.Фото: пресс-служба правительства Омской области

В День России в Омске состоялся и интересный фестиваль-парад «Паруса России». В нем приняли участие 20 яхт. Участники совершили небольшое речное путешествие по акватории Иртыша. Сразу 20 парусников парадом прошли вдоль исторического центра Омска - бульвара Победы, Омской крепости, Иртышской набережной. Естественно, регату украсили российским флагом и флагом команды «Молодежки ОНФ».

- Прекрасный теплый день, поздравляю всех с Праздником. Основные наши мероприятия, ролики и выставки идут в интернете и социальных сетях. Прошли многонациональные концерты тем не менее. Удалось поздравить жителей и в живую. Приехали коллективы из муниципальных районов. В каждом районе прошла своя программа с поздравлением омичей через небольшие концерты. В Омске таких концертов пройдет 16 - 18. По маршруту ездит радиомашина, которая транслирует лучше номера и песни, - сказал замминистра культуры Омской области Иван Шеин.

Омичей с Днем России 12 июня поздравил и губернатор Омской области Александр Бурков:

- Дорогие омичи! Поздравляю вас с Днём России! 30 лет назад 12 июня была принята декларация о суверенитете Российской Федерации. С тех пор мы каждый год отмечаем праздник в честь нашей великой страны. Но любят Родину не за то, что она великая, а за то, что она наша. Россия — земля наших предков! Они её создавали, в боях отстаивали независимость, они восстанавливали её после тяжёлых испытаний. А теперь уже мы каждый день своим трудом пишем историю своей страны. Сегодня из-за пандемии Россия, как и весь мир, переживает непростые времена. Но нет никаких сомнений, что воля и сила духа, заложенная в нашем генетическом коде, помогут нам достойно справиться со всеми трудностями. Уверен, мы обязательно наладим жизнь, вернем её в прежнее русло и выведем Россию на новый путь развития. Мы сделаем всё, чтобы для наших детей и внуков Родина всегда была лучшим местом на земле. На это направлены поправки в Конституцию, инициированные президентом России. Они открывают новые возможности для масштабных преобразований, главная цель которых — благополучие граждан и усиление суверенитета государства. Светлого будущего нашей стране! Пусть с каждым днем крепнет её мощь и величие. Мира, добра и счастья вам, дорогие омичи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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