2020-06-12T09:11:50+03:00
Общество

Нужно ли носить маски в Омске после отмены самоизоляции

С 15 июня в Омске отменяется режим самоизоляции. Нужно ли жителям дальше носить маски и перчатки?
Станислав МУХИН
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Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим.Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Закончился режим ограничений, который продолжался в Омской области почти 12 недель. С 15 июня в Омске снимается режим самоизоляции - решение отменить его принял оперштаб. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков. Разрешено теперь выходить на улицу и жителям старше 65 лет. С 12 июня открываются кафе с летними верандами, с 22 июня - детские садики. Фитнес-залы и кинотеатры пока будут оставаться закрытыми до 21 июня.

У омичей возникает вопрос: нужно ли после отмены самоизоляции носить маски.

- Но я хочу подчеркнуть: режим самограничений с 15 июня снимается, но просьба соблюдать требование Роспотребнадзора о ношении масок. Масочный режим сохраняется. Роспотребнадзор жестко настаивает на соблюдении этого требования, чтобы не было распространения коронавирусной инфекции. Сегодня мы находимся на плато, - сказал омский губернатор.

Напомним, что жители Омска должны носить маски во всех общественных местах: в транспорте, в магазинах, в банках и торговых центрах. За нарушение предусмотрены крупные штрафы. За соблюдением масочного режима следят сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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