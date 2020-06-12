Нужно ли носить маски в Омске после отмены самоизоляции

Закончился режим ограничений, который продолжался в Омской области почти 12 недель. С 15 июня в Омске снимается режим самоизоляции - решение отменить его принял оперштаб. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков. Разрешено теперь выходить на улицу и жителям старше 65 лет. С 12 июня открываются кафе с летними верандами, с 22 июня - детские садики. Фитнес-залы и кинотеатры пока будут оставаться закрытыми до 21 июня.

У омичей возникает вопрос: нужно ли после отмены самоизоляции носить маски.

- Но я хочу подчеркнуть: режим самограничений с 15 июня снимается, но просьба соблюдать требование Роспотребнадзора о ношении масок. Масочный режим сохраняется. Роспотребнадзор жестко настаивает на соблюдении этого требования, чтобы не было распространения коронавирусной инфекции. Сегодня мы находимся на плато, - сказал омский губернатор.

Напомним, что жители Омска должны носить маски во всех общественных местах: в транспорте, в магазинах, в банках и торговых центрах. За нарушение предусмотрены крупные штрафы. За соблюдением масочного режима следят сотрудники полиции.