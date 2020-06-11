Александр Бурков: Ужесточения мер в Омске не будет

На заседании оперативного штаба глава Омского Роспотребнадзора Александр Крига внес предложение вернуться к первому этапу снятия ограничений. Почти все члены штаба высказались против предложения. Завершил обсуждение губернатор:

– На предыдущем заседании мы приняли решение о переходе на вторй этап. Коэффициент заболеваемости и свободного коечного фонда позволял нам это сделать. Ужесточения мер не будет.

С 12 числа заканчивается действие федерального постановления, позволяющего гражданам 65+ получать больничные листы в связи с режимом самоизоляции. Новых нормативных документов на уровне федеральном уровне не принималось. На заседании оперативного штаба принято решение не продлять режим самоизоляции для старшего поколения.

Также губернатор сообщил, что ограничительные меры по работе кинотеатров, спортзалов, учреждений культуры продляем на неделю, до 21 июня.