Губернатор Александр Бурков: Нужно энергичнее работать над привлечением федеральных инвесторов

Губернатор Омской области Александр Бурков отчитался перед депутатами Законодательного Собрания о проделанной работе правительства в 2019 году и планах на будущее. Отдельно глава региона остановился на экономическом блоке и ситуации с бюджетом.

Губернатор в своем отчете отметил: налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Омской области в прошлом году выросли на 5 млрд. рублей по сравнению с предыдущим и составили 81 млрд. рублей. А консолидированный бюджет вырос до 111 млрд рублей.

- Объем инвестиций в экономику региона вырос на 30 процентов и составил 172 млрд. рублей. Такой рост произошел впервые за последние 10 лет. Уверен, что это далеко не предел для Омской области, - отметил Александр Бурков.

Плодотворная работа кабинета министров в 2019 году позволила правительству сформировать крепкий фундамент, который позволяет противостоять внешним потрясениям. Ситуация с пандемией внесла коррективы в распределение бюджетов всех регионов.

- Отмечу эффективную работу финансового блока Правительства. В 19 году удалось снизить региональную долговую нагрузку почти на 5 пунктов с 69 процентов до 64. Обеспечена экономия расходов на обслуживание государственного долга Омской области в размере 816-ти млн. рублей в год, - подчеркнул глава региона.

В ситуации с пандемией наиболее значимой отраслью становится здравоохранение. Многое удалось сделать в 2019 году, но большие задачи губернатор ставит и перед правительством на 2020-2021 годы. Планируется утвердить программу модернизации первичного звена здравоохранения Омской области.

Здравоохранение губернатор назвал в нынешних условиях едва ли не ключевой отркслью.Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

- Самая значимая отрасль для жителей региона - Здравоохранение. Сегодня мы меняем подход к организации медицинской помощи населению, - сказал сегодня Александр Бурков. - Считаю очень важным укрепление первичного звена, именно здесь должна быть обеспечена помощь современного уровня, в том числе по онкологии. В ближайшее время мы утвердим региональную программу по модернизации первичного звена здравоохранения Омской области.

В 2019 году импульс развитию региона дало исполнение Майских указов президента и работа с национальными проектами. В это были вложены существенные бюджетные средства. Не менее важной темой губернатор считает работу с инвесторами и развитием особых экономических зон. Только там можно стимулировать развитие бизнеса, а, значит, и экономики региона в целом.

- Необходимы более энергичные действия по привлечению новых инвесторов федерального масштаба. И первый шаг уже сделан. Мы создаем Особую экономическую зону промышленно-производственного типа, которую мы назвали «Авангард». Сегодня уже определен участок в 494 гектара. Подписаны соглашения с 4-мя якорными резидентами, которые в ближайшие годы инвестируют в экономику региона не менее 22 млрд рублей, - подчеркнул омский губернатор Александр Бурков.