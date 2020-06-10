2020-06-10T18:54:10+03:00
Общество

В омских магазинах начали соблюдать масочный режим и другие санитарные требования

Представители омского правительства вместе с правоохранительными органами регулярно проводят рейды
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Рейды в магазинах проводятся регулярно. ФОТО: ОмскрегионРейды в магазинах проводятся регулярно. ФОТО: Омскрегион
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С 1 мая в Омской области по решению губернатора введен масочный режим. В начале июня в правительстве разрешили работать торговым центрам и крупным магазинам с площадью торговых залов до 800 кв. метров. Однако губернатор Александр Бурков предупредил: власти идут бизнесу на уступки, однако и спрос будет строже. Глава региона предупредил: за соблюдение санитарных требований теперь отвечают предприниматели. С 5 июня Александр Бурков подписал распоряжение, по которому в обязанности хозяйствующих субъектов теперь входит контроль за соблюдением масочного режима на своей территории.

Как омский бизнес соблюдает эти санитарные требования, регулярно проверяется в ходе специальных рейдов. Накануне представители омского правительства и правоохранительных органов прошли по нескольким супермаркетам в центре города. На магазин по улице Нейбута регулярно жаловались местные жители: дескать, персонал работает без масок и перчаток. А на замечания омичей не реагируют. Однако проверяющие нарушений не нашли: в торговом зале стоит антисептик, кассиры в средствах защиты, на кассе есть одноразовые маски.

Покупателям без маски кассиры имеют право отказать в обслуживании.

Покупателям без маски кассиры имеют право отказать в обслуживании.

А вот в сетевом супермаркете на улице Омская нарушения нашлись. Покупатели спокойно ходили по торговому залу без масок. Антисептик есть лишь у кассира, а в торговом зале его нет. Есть недочеты и в ведении документации. К проверке температуры у персонала администрация магазина подходит формально. Несколько работавших кассиров не были занесены в журнал, температуру у них не проверяли. Как пояснила администратор, эти сотрудники работают на непостоянной основе.

- Так а какая разница? Они же тоже работают с людьми, - удивился начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Сергей Есименко.

В администрации магазина пообещали исправиться, но штрафа, скорее всего, избежать не удастся. В целом же проверяющие отмечают, что омский бизнес стал более дисциплинированным. По началу санитарные требования почти никто не соблюдал. Сейчас регулярные рейды дают свои плоды - ситуация в магазинах выглядит лучше.

В одном из супермаркетов нашли нарушения. ФОТО: Омскрегион

В одном из супермаркетов нашли нарушения. ФОТО: Омскрегион

- Если смотреть на первые дни после введения обязательного масочного режима, то нарушений была масса. Сейчас ситуация меняется, хотя нарушения все же есть. Сотрудники продуктовых магазинов в большинстве своем работают в индивидуальных средствах защиты, покупатели тоже стали дисциплинированнее. По выявленным в магазине "Магнит у дома" нарушениям составлены административные протоколы. Администрацию ждет штраф, размер которого будет определяться судом, — считает Сергей Есименко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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