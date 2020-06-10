В Омском горсовете одобрили меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также обсудили Генплан-2040

Компенсация затрат

Начало июня получилось в Омском горсовете насыщенным - депутаты собирались сразу на два внеплановых пленарных заседания.

На первом рассмотрели меры поддержки малому и среднему бизнесу, оказавшемуся в сложном положении из-за пандемии коронавируса. В частности, внесли изменения в решение № 508, где речь идет об отмене платы за аренду нежилых помещений, находящихся в собственности города. Теперь с учетом поправок организации освобождаются от таких платежей за определенный период. Из списка организаций, которые могут рассчитывать на льготу, исключили магазины, торгующие алкоголем.

После коллективного обращения от управляющих 42 омских торговых центров внесли изменения в решение горсовета № 283 о налоге на имущество физлиц - его временно снизили вдвое для владельцев ТЦ площадью свыше 5000 кв. м.

Также депутаты поддержали поправки и в решение № 298 «О земельном налоге». Предпринимателям уменьшат на 25% налог на землю.

- Мы очень надеемся, что сможем компенсировать затраты, необходимые для поддержки омских предпринимателей, за счет выравнивания бюджетов разных уровней, - отметил спикер горсовета Владимир Корбут. - В частности, что правительства РФ и области найдут средства, чтобы обеспечить по крайней мере защищенные статьи бюджета.

Омск может избавиться от спальных районов

На втором внеплановом заседании в горсовете обсуждали изменения в Генплан Омска до 2040 года, предложенные институтом территориального планирования «Град». Авторы проекта предлагают укрепить зеленый каркас нашего миллионника, объединив все парки и скверы пешеходными дорожками. Кроме того, особое внимание уделено водным объектам Омска, которые создают его уникальный климат.

Подробно рассмотрена в документе и будущая застройка города. Спальные районы могут уйти в прошлое. Их объединят с промышленными и деловыми центрами. Все это призвано облегчить жизнь горожан, которые сейчас простаивают в пробках, добираясь на работу с одного конца города в другой.

- Если промышленный объект не находится в санитарной зоне и не наносит вреда окружающей среде, почему бы рядом с ним не разместить деловой центр? Что мешает жилому дому находиться рядом с офисным центром? Это позволит всем нам найти работу рядом с домом и сократит потребность в парковочных местах, - пояснил директор «Града» Илья Бальцер.

Омск хотят сделать полицентричным. Это позволит значительно разгрузить дорожный трафик.

- Изначально Омск появился из нескольких маленьких городков, - отметила главный архитектор «Града» Ирина Стуканева. - Мы учтем это. Сейчас существует 47 планировочных элементов, каждый из которых станет основой для социально-экономической зоны. Это необходимо, чтобы видеть реальную картину, и позволит исключить спальные районы, создать в них места приложения труда.

По замыслу авторов Генплана, центры социально-экономической активности могут появиться на пересечении улиц Конева и 70 лет Октября, на проспекте Мира и Красном Пути, а также на улице 10 лет Октября.

- Подход института «Град» импонирует тем, что он старается по максимуму учесть сложившуюся жилую застройку города, промышленные объекты, исторический центр, но в то же время закладывает понятную перспективу развития, - отметил депутат Дмитрий Лицкевич.

- Мне понравились преемственность Генплана и в тоже время его вариативность. Также авторы смотрят на экономическую составляющую, в частности по транспортной инфраструктуре. В прошлом Генплане ее цена была высока из-за стоимости многоуровневых транспортных развязок. «Град» предлагает жить по формуле: цена затрат - результат, - считает Алексей Сокин.

Анна ЛИСОВАЯ/