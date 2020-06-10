«Не забудь не забыть о подвиге»: В Омске врачам-героям, которые борются с covid-19, посвятили граффити

Необычно поблагодарил врачей, работающих с коронавирусом, омский художник Дмитрий Трипов. Он посвятил медикам одну из своих работ. Причем сделал ее публичной. Художник нарисовал на стене трансформаторной будки на Левом Берегу граффити. Здание находится на пересечении улиц 3-й Енисейской и 70 лет Октября.

На нем изображены двое врачей в медицинских масках. Медики в духе времени находятся на безопасном расстоянии друг от друга. А между ними красуется российских флаг. Завершает композицию многозначительная подпись-обращение к жителям Омска:

"Не забудь не забыть о подвиге".

На создание рисунка у художника ушли почти сутки. Рисовать пришлось даже ночью. На граффити, посвященному омским врачам, у Дмитрия Трипова ушло около 30 баллончиков с краской. Увидеть композицию могут все жители Левого Берега.