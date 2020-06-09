Омский губернатор осмотрел площадки особой экономической зоны и познакомился с ее резидентами

Правительство Омской области особое внимание уделяет работе с особыми экономическими зонами. В городе они в основном связаны с с химической, нефтехимической промышленностью и смежными видами промышленно-производственной деятельности. Расположены в северо-западном промышленном узле города - это улицы Комбинатская, Красноярский тракт и Проспект Губкина. На базе этих особых экономических зон создана единая управляющая компания. Единственным учредителем особой экономической зоны «Авангард» является Омская область.

Накануне региональным правительством были подписаны соглашения с потенциальными резидентами этих зон. Уже согласовано 6 флагманских проектов.

Площадка включает в себя 21 земельный участок.Фото: пресс-служба правительства Омской области

Правительством региона подписаны соглашения о намерениях с потенциальными резидентами. Согласовано шесть флагманских проектов. Омская область заканчивает работу по формированию заявки в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны «Авангард». Ознакомился со всеми документами этой заявки и познакомился с резидентами омский губернатор Александр Бурков. Он провел специальное совещание с представителями экономического блока омского правительства и администрации города. На нем присутствовала мэр Омска Оксана Фадина, руководители компаний-резидентов.

Вопрос создания особой экономической зоны на личном контроле губернатора Александра Буркова. Он заручился поддержкой руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова по этому проекту еще в начале года. Создана дорожная карта. Глава региона подчеркнул значимость этой работы.

- Создание особой экономической зоны – масштабный проект и, самое главное, долгоиграющий. Потому что даже предварительные расчёты мы делаем на ближайшие 10 лет. Мы в течение этого месяца подадим заявку в Министерство экономического развития России, - подчеркнул губернатор Александр Бурков. - На сегодняшний день у нас уже есть якорные резиденты. Это «Газпромнефть – Битумные материалы», ГК «Титан» и «Основа-Холдинг». Резиденты уже имеют проекты по минимальным расчётам на 22 млрд. руб. инвестиций. А это минимум 600 новых высокотехнологичных рабочих мест с высокой зарплатой для специалистов. Для нас важно, что мы можем дать толчок к развитию нашим ключевым отраслям – химии и нефтехимии, в чём Омск был всегда очень силен. Это даст возможность привлечения новых технологий.

Александр Бурков признал, что они будут затратными. Но именно для этого и создается особая экономическая зона. Чтобы были налоговые преференции, которые позволили бы реализовывать такие капиталоемкие проекты.

В совещании приняли представители экономического блока правительства и мэрии.Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Для нас это очередной виток развития индустриального сектора нашей экономики. Поэтому проект особой экономической зоны для нашего региона очень важен, очень перспективен, - добавил омский губернатор.

Правительство Омской области уже разработало пакет мер поддержки особой экономической зоны для повышения ее привлекательности. Действует ряд преференций: освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок до 10 лет, транспортного налога – на срок до 10 лет, земельного налога – до 5 лет. Также предлагается установить пониженные ставки по налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджет Омской области.

Вместе с участниками совещания Александр Бурков осмотрел площадку создаваемой зоны. Она представляет собой 21 земельный участок с десятками производственных площадок.

Уже согласовано 6 флагманских проектов.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Мы смотрели местоположение, инженерные сети, перспективу проектов планировки. Самое главное, обсуждали сроки начала и окончания строительства объектов, запуска этих производственных площадок. Можно сказать, первое такое детальное знакомство полным составом с обсуждением будущего нашей особой экономической зоны «Авангард», - сказал по итогам визита губернатор.

Особая экономическая зона наделяется специальным юридическим статусом на 49 лет. Ее значимость для всей омской нефтехимии охарактеризовал гендиректор АО «ГК «Титан» Фархад Самедов, представляющий интересы якорного резидента.

- Вытянуть масштабные инвестиционные проекты для одного игрока – сложная задача, это возможно только в рамках партнерства с государством, на котором и строится работа особых экономических зон, – прокомментировал участие ГК «Титан» в ОЭЗ Фархад Самедов. – К примеру, в России в промышленных масштабах не делают эпоксидные смолы, являющиеся сырьем для многих продуктов, и государству нужно это производство, ГК «Титан» стала одной их первых компаний, которая взялась за подобный проект. Со временем вокруг нашего производства смол и производства поликарбонатов разместятся малые предприятия-переработчики, - сказал Самедов.