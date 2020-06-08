Открытие магазинов в Омске с 8 июня: как будут работать и кто сможет их посещать

С 8 июня разрешена работа всех крупных магазинов. Ранее открылись точки торговли площадью до 400 квадратов. Какие магазины возобновят работу в Омске с 8 июня? Все точки, имеющие площадь торговых залов до 800 квадратов. Это еще одно из послаблений, принятых на последнем заседании оперативного штаба (подробнее см. "Конкретно"). В том числе, несколько крупных сетевых магазинов в СТЦ МЕГА.

Какие требования к магазинам?

Роспотребнадзор разработал очень жесткие санитарные требования к открывшимся после карантина магазинам. Наличие медицинских масок у персонала, постоянное измерение температуры работников, обязательный масочный режим для покупателей. Следить за этим должны администрации торговых точек. Составлять протоколы за покупателей без масок будут и на омичей, и на предпринимателей. Штрафы очень большие. Ранее из-за подобных нарушений закрыли 48 заработавших после карантина магазинов.

Должны быть в магазинах установлены и санитайзеры, а частота влажной уборки с дезинфекцией увеличена.

Кому нельзя посещать крупные магазины и торговые центры?

По решению оперштаба большинство послаблений не распространяются на людей старшего возраста. Формально омичи за 65 лет не должны гулять, посещать крупные торговые центры и ходить в большие магазины. Для них режим самоизоляции прежний - прогулка до ближайшего супермаркета или аптеки. Это максимум, что разрешается пожилым омичам.

КОНКРЕТНО

Какие ограничения снимаются ещё?

- С 8 июня могут быть открыты объекты торговли площадью не более 800 кв. метров;

- 9 июня возобновляется действие льготных транспортных карт;

- 9 июня разрешается возобновление тренировочного процесса членов сборных команд России и Омской области;

- с 12 июня будет разрешена работа летних веранд в предприятиях общепита по согласованию с Роспотребнадзором;

- с 12 июня открываются минигостиницы на одну семью без зон для приготовления пищи;

- с 22 июня заработают садики.