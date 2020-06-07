«Можете просто позвонить в день прихода»: В омские рестораны будут пускать по только записи

Омск постепенно оживает после затянувшейся весенней спячки, в которую всему городу пришлось впасть из-за пандемии коронавируса. Засидевшиеся по домам омичи считают дни до выхода в свет, а рестораторы уже вовсю готовятся к приему первых посетителей. В центре почти повсеместно собирают каркасы летних веранд, куда жизнь вернется уже со следующей пятницы.

Пока правила для заведений общепита очень жесткие. Посетителей разрешили принимать только на открытом воздухе, по предварительной записи. При этом за столиком допускается размещение только двоих человек, а сами столы должны быть на почтительном расстоянии друг от друга. В случае нарушения Роспотребнадзор грозит мерой сейчас куда более страшной, чем штраф, – очередным временным закрытием.

Но, судя по всему, в заведениях общепита готовы кормить омичей даже и в таких полувоенных условиях. Мы позвонили в ресторан «Сенкевич» – там как раз обещают ужин на воздухе с видом на закат Иртыша.

ЗВОНОК В РЕСТОРАН:

– Здравствуйте, а когда вы открываетесь?

–Здравствуйте! 12 июня. По крайней мере, очень на это надеемся.

– А к вам можно прийти только по предварительной записи?

– К сожалению, пока только так. Мы сами этому не слишком рады, но такие требования Роспотребнадзор сейчас предъявляет...

– Я просто переживаю: вдруг мы передумаем и займем чье-то место, у вас же немного посетителей может разместиться на веранде.

– Ничего страшного. Думаю, вы можете позвонить прямо в тот день, когда решите прийти, – просто предупредить, что будете у нас.

– Я вот слышала, что за столик можно только вдвоем, а у нас компания из пяти человек. Вы нас рассадите, как в школе?

– Приходите, мы что-нибудь придумаем обязательно, всех разместим, чтобы было удобно общаться.

– А можно детей взять? – усложняю задачу для девушки-консультанта.

– Вот я пока еще не знаю, насчет этого нам никаких инструкций не было. Не могли бы вы позвонить ближе к 12-му, когда уже какая-то ясность появится?

–Конечно! Подскажите еще – я вот очень переживаю из-за всей этой истории ковидной – у вас точно безопасно будет? Как-то посуду дезинфицировать будете?

– Безусловно, вся посуда будет тщательно обрабатываться. Кроме того, нам уже завезли специальные средства для обработки всех поверхностей. Мы постараемся проводить уборку максимально часто и тщательно. Кроме того, все официанты будут работать в масках и перчатках, а на каждом столике мы поставим емкость с антисептиком – при желании им можно воспользоваться в любой момент. Так что не переживайте, приходите к нам обязательно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Штраф в тысячу рублей за снятую маску, скидки до 50% и море антисептика: В Омске открылись ТЦ

Последние два месяца все омские торговые центры находились практически в осадном положении. Из-за вынужденного простоя во время режима самоизоляции они оказались на грани выживания. 4 июня, им разрешили открыться. Чтобы не упустить шанс, руководство, видимо, сделало все, чтобы работа началась без происшествий. Ведь очередное закрытие – уже из-за предписаний Роспотребнадзора – может стать роковым. (Далее...)