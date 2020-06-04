2020-06-04T12:40:05+03:00
Здоровье

«Евромед» открыл новый корпус на Левобережье

В новом корпусе можно получить диагностическую и консультативную помощь по всем основным направлениям.
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Первого июня открылся новый большой корпус «Евромеда» возле Автовокзала – пятый корпус в сети и первый на Левом берегу Иртыша. Его открытия с нетерпением ждали не только жители Левобережья, но и пациенты Омской области и прилегающих территорий.

В просторном медицинском комплексе - на площади 3000 квадратных метров – были организованы кабинеты диагностической и консультативной помощи по всем основным направлениям, а также стоматология и дневной стационар.

Опытные врачи ведут прием по терапии, кардиологии, неврологии, травматологии-ортопедии, оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии, инфекционным болезням, урологии, акушерству-гинекологии, дерматовенерологии и другим специальностям.

На современном импортном оборудовании проводятся все виды диагностики:

- ультразвуковые и функциональные исследования на аппаратах экспертного класса;

- лучевая диагностика – МРТ на высокопольном аппарате фирмы Philips (1,5 Тл) и рентгенография на цифровом аппарате Jumong с низкой лучевой нагрузкой;

- эндоскопическая диагностика на современном оборудовании Olympus;

- лабораторная диагностика.

В комфортном дневном стационаре пациенты смогут пройти комплексное лечение широкого круга заболеваний, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения. Для проведения восстановительных процедур организован физиотерапевтический кабинет.

Отделение стоматологии, которое начнет работу в ближайшее время, представлено кабинетами терапевтической, хирургической, ортопедической и ортодонтической стоматологической помощи. В новом корпусе будет работать опытный врач-имплантолог. Пациентам будут доступны услуги лечения под седацией или наркозом, а также услуги стоматологического рентгенкабинета.

Корпус работает с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, в воскресенье с 9:00 до 18:00. Адрес: г. Омск, ул. Лукашевича, 21 Б (3 этаж). Записаться на прием можно по телефону 331-400 или через личный кабинет на сайте.

Лицензия ЛО-55-01-002699 от 20.04.2020 г.

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