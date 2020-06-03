На одного из самых успешных омских режиссеров из «Пятого театра» завели уголовное дело

Новость, размещенная вечером 2 июня пресс-службой областного УМВД, поразила театральное сообщество как гром среди ясного неба.

Сразу два источника подтвердили «Комсомолке», что против одного из самых талантливых омских режиссеров Никиты Гриншпуна возбудили уголовное дело. Художественного руководителя «Пятого театра» подозревают в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. На днях у него дома, в театре силовики провели обыски и изъятие документов.

Фото: 5ththeatreomsk.ru

– В ходе предварительного следствия установлено, что с 2016 по 2018 годы подозреваемый заключал фиктивные договоры на оказание услуг художника по свету при постановке спектаклей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В общей сложности он перевел подставному лицу свыше 1 300 000 рублей, чем причинил театру ущерб в особо крупном размере.

Если вину Никиты Гриншпуна признают, ему грозит до 10 лет колонии. На данный момент после допроса его отпустили домой под подписку о невыезде.

В театре пока ситуацию не комментируют. Однако «Комсомолка» готова предоставить слово как его сотрудникам, так и художественному руководителю. Искренне надеемся, что ситуация вскоре разрешится и все происходящее сейчас – просто недоразумение.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба министерства культуры Омской области:

– Вся имеющаяся официальная информация по данному делу предоставлена следственным управлением УМВД России по Омской области. На данный момент со своей стороны можем сказать только одно – ведомство заинтересовано в объективно расследовании дела и готово оказывать следствию полное содействие.

СПРАВКА:

Никита Юлиевич Гриншпун родился 11 сентября 1974 года в театральной семье. Его дед был первым главным режиссером Одесского театра музкомедии, отец – известный режиссер и постановщик музыкальных спектаклей, в том числе первых отечественных мюзиклов.

Первый спектакль Гриншпуна на большой сцене – «Шведская спичка» по рассказам Антона Чехова в Театре наций – в 2007 году был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска», а также удостоен премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебют». Также эта постановка завоевала Гран-при Фестиваля Российского искусства в Ницце Russk off.

С августа 2014 года Никита Гриншпун возглавляет омский «Пятый театр».