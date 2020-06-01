Депутаты и администрация проанализировали исполнение бюджета Омска за 2019 год

В горсовете состоялись публичные слушания об исполнении бюджета Омска за 2019 год. Об основных цифрах главного финансового документа города депутатам рассказала первый заместитель директора департамента финансов и контроля Ольга Илютикова. Исполнение бюджета составило чуть больше 23 миллиардов рублей. Дефицит - около 660 млн. По сравнению с прошлым 2018 годом доходы, в том числе и благодаря продуктивной совместной работе администрации и депутатов горсовета, выросли на 25%. Выросли на 33% (3,2 млрд рублей) и безвозмездные поступления в бюджет из вышестоящих источников.

Неналоговые поступления составили 1,3 млрд рублей. Больше всего средств из бюджета в 2019 году было выделено на сферу образования - 53% от всех средств. На ремонт образовательных учреждений из казны было выделено 139 млн, на материально-техническую базу - 30,2 млн. На создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет из бюджета в прошлом году направили 26, 6 млн.

Председатель комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам депутат Юрий Федотов отметил еще один важный момент.

- Видим снижение неналоговых доходов - в основном от снижения поступлений от аренды земли. Ясно, что это произошло из-за взысканных и изъятых средств по суду у города за прошлые периоды. Но этот вопрос находится на жестком контроле профильного комитета, - сказал Юрий Федотов.

Предприниматели предложили упростить процедуру выноса несанкционированных киосков. Замечание поддержал Юрий Федотов.

Депутат Юрий Козловский обратил внимание муниципалитета на ситуацию с дорогами в городе:

- У нас в довольно нормальном состоянии центральные магистрали. Но забываем об окраинах.

Юрий Федотов в очередной раз указал на значимость работы по поступлению доходов с земли.

- Я не согласен, что у нас нет возможности влиять на поступления с земли. Эти доходы связаны с кадастровой оценкой земли, которая меняется раз в 3 года. Как раз впереди переоценка. Вот на эту работу нужно обратить внимание, - резюмировал он.

Все предложения депутатов рассмотрят на заседании в горсовете 11 июня.

Леонид Бархатов из первых уст: «Нацпроекты по-прежнему для нас приоритет»

Спикер Омского горсовета Владимир КОРБУТ:

- В режиме групповой видеоконференции на слушаниях присутствовали 80 человек, нами был предоставлен доступ всем желающим. Те, кто захотел присутствовать лично, сделали это, воспользовавшись средствами индивидуальной защиты.

Когда депутатский корпус рассматривал бюджет на 2020 год, мы опирались на опыт прошлых лет. Доходы бюджета в 2019 году по сравнению с 2018-м увеличились на 25%, около 54% общей суммы расходов пришлись на социальную сферу. Особое внимание уделялось реализации национальных проектов: в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» был проведен комплексный ремонт 18 автомобильных дорог в Омске, в 2020 планируются работы на 17 дорогах. Еще один проект, «Формирование комфортной городской среды», позволил благоустроить 15 общественных и 30 дворовых территорий в городе, в этом году к ним будут добавлены еще 8 и 24 соответственно. Майский выезд депутатов на объекты строительства показал, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работы ведутся в соответствии со сроками.

Из-за пандемии COVID-19 этот год особенный: бюджет недополучит большие средства.