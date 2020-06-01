Коронавирус в Омске, последние новости 1 июня 2020: Открытие кафе и торговых центров, смерть первого медика и запуск дачных автобусов

Впервые в режим самоизоляции ввели столь обширные послабления, хоть и продлили ее до 14 июня. С 4 июня в Омской области, наконец, разрешили гулять. Но с оговоркой: лишь для занятий спорта.

ЗАПУСКАЮТ ДАЧНЫЕ АВТОБУСЫ

Как это будут отслеживать, большой вопрос. Идешь себе спокойно, а при виде сотрудников полиции начинаешь бежать трусцой. И вот ты уже не бесцельно шатаешься по улицам, а занимаешься спортом.

Разрешили работать всем магазинам до 400 квадратов с отдельным входом и автошколам . Запускают с 4 июня и дачные автобусы. Однако остается непонятной ситуация с льготным проездом: транспортные карты омичей по-прежнему заблокированы.

Очень рассчитывали жители и на открытие дежурных групп в садиках. Уже в третий раз в минобразовании предлагали их запустить. Тем более, что накануне заседания оперштаба, где принималось решение, губернатор Александр Бурков заявил: Омская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

- Делая шаг на ослабление режима самоизоляции, мы будем усиливать контроль за деятельностью организаций, деятельностью предприятий, которые открываются и уже работают. Возрастет ответственность руководителей всех организаций и главные функции контроля и надзора будут направлены на соблюдение санитарных норм, масочного режима и дезинфекции, неважно магазин это, аптека, промышленное предприятие. Мы будем жестко спрашивать за нарушения требований безопасности, - сказал губернатор.

5 ВРАЧЕЙ СКОРОЙ ЗАРАЗИЛИСЬ COVID-19

Вчера впервые за несколько недель диагноз подтвердился всего лишь у 24 сибиряков. Однако против выступил главный санитарный врач региона. В омском правительстве после послаблений решили взять паузу и еще понаблюдать за ситуацией. К вопросу открытия садиков власти обещают вернуться уже в конце этой недели (подробнее см. "Сказано").

Не совсем понятна и ситуация с городскими кладбищами. Они уже второй месяц закрыты. Омичи не смогли побывать на Родительский день у могил своих родных, поэтому давно ждут, когда они заработают в обычном режиме. Никого не пропускали дежурившие на входе и по периметру сотрудники полиции. В списке организаций, которым разрешена работа, омских кладбищ нет. В распоряжении губернатора о них тоже ничего не говорится.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, на данный момент их сотрудники там не дежурят на входе у кладбищ. В последний раз наряды работали там на майские праздниками. В Роспотребнадзоре тоже пояснили: срок постановления о запрете доступа на кладбища истек еще в середине мая. В дальнейшем решение по этому вопросу должен был принимать региональный штаб. А вот по телефону горячей линии нам сообщили, что официально городские кладбища по-прежнему закрыты для обычных посещений.

Тем временем, в Омской области от коронавируса умер первый медик. Скончалась 58-летняя лаборант МСЧ-4, которая, вероятно, и сама проводила тесты на коронавирусную инфекцию. Болезнь стремительно перешла в острую форму. Спасти женщину не удалось.

- Молниеносно развивались дыхательные нарушения, что потребовало длительного проведения ИВЛ, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Огромная команда профессионалов круглые сутки боролась за жизнь коллеги. Было сделано абсолютно все, что возможно. К сожалению, болезнь оказалась сильнее нас. Наличие серьезных хронических заболеваний, безусловно, стало основным фатальным фактором, резко снизившим шансы на благоприятный исход. Мы все скорбим об этой утрате.

Подтвердился коронавирус и у 5 врачей скорой помощи.

- Мы все находимся на передовой. Поэтому это не удивительно! - сказал «Комсомолке» главврач областной станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов.

Выяснилось, на каждый вызов к больному с COVID-19 медики тратят вдвое больше времени – два часа вместо обычных 48-50 минут. Теперь к любому пациенту с ОРВИ приходится собираться как к потенциально зараженному коронавирусом. Дополнительное время тратится, чтобы надеть и снять все средства защиты, а также продезинфицировать машину. Оказывается, главная сложность правильно снять противочумной костюм, чтобы исключить инфицирование. Это целая наука, и все медики регулярно проходят учения.

НА ЗАМЕТКУ

Какие решения приняли власти?

Разрешено с 4 июня:

- гулять для занятий спортом (исключение - жители старше 65 лет);

- работать торговым центрам и магазинам, если площадь их торгового зала не превышает 400 квадратов;

- работать всем магазинам с отдельным входом с улицы, если зал не больше 400 квадратов;

- начать занятия в автошколах;

- запустить дачные маршруты и автобусы в Омске.

Запрещено по-прежнему:

- работать кинотеатрам;

- открываться кафе и ресторанам;

- посещать кладбища;

- работать садикам.

СКАЗАНО

"Были бурные обсуждения по запуску дежурных групп в садиках"

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Были бурные обсуждения. Снова рассматривали возможность открытия детских садов, понимая, что такая потребность есть у тех родителей, кто вышел на работу. Потребность есть в открытии ресторанов, кафе и бизнес простит это, но принято решение посмотреть ещё буквально неделю, чтобы оценить, как развивается эпидемиологическая ситуация. Если она останется стабильной и заболеваемость будет снижаться, тогда мы будем открывать детские сады, летние веранды и площадки. Это все будет. Важно, чтобы уже сегодня бизнес начинал готовиться – закупал средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Очень важно, как будут соблюдаться все нормы санитарной безопасности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Названа дата открытия кафе и ресторанов

После послаблений в режиме самоизоляции в Омске анонсировано открытие ресторанов и кафе. Об этом сообщил вице-губернатор Дмитрий Ушаков в своем Инстаграм.

- Анонсировано открытие с 6 июня летних веранд и террас в кофейнях и ресторанах, с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующее решение будет приниматься на штабе 4-5 июня. Предприниматели могут готовиться к данному событию, - написал Дмитрий Ушаков.

Но для открытия точек общепита есть важные условия: у заведения должна быть открытая терраса, площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратов, и рестораны не могут работать при полной загрузке. Владельцам заведений придется переставлять столы и уменьшать количество посадочных мест.