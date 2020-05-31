В Омске момент взрыва в жилом доме при пожаре попал на видео

Появилось видео пожара в поселке Береговой. Там как спичка вспыхнул деревянный многоквартирный дом. Незадолго до этого там установили газовые баллоны. В них и крылась главная опасность. Пожарные опасались, что они могут взорваться. И, как оказалось, не зря. В итоге емкости взорвались. Момент попал на видео, которое сняли очевидцы. Ролик появился в социальных сетях.

На кадрах видно, как столбы пламени вырвались вверх. Пожарные боролись с огнем около пяти часов. Тушение осложнялось плотной застройкой. Спасатели боялись, что огонь перейдет на соседние здания. Пришлось даже перекрывать соседние улицы, настолько была серьезной ситуация.

Причина пожара пока не установлена. Сейчас свою проверку проводят сотрудники омского следкома. К счастью, жертв удалось избежать. Во время пожара пострадали четыре человека. Двоим детям 2 и 3 лет помощь оказали на месте. А 65-летний и 40-летний омич оказались на больничной койке с ожогами. У одного из них поражено 50% тела.