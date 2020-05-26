Специалисты центров занятости ответили на вопросы омичей

— Как встать на биржу труда для поиска работы и получения пособия по безработице?

— Сейчас в России действует упрощенный порядок оформления постановки на учет в качестве безработного. Заполнить заявление и резюме — это все, что требуется от соискателя. Заявление необходимо подать дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России» или через личный кабинет портала государственных услуг. Решение о признании безработным принимается центром занятости в течение 11 дней.

— Меня уволили в конце марта. Могу я сейчас получить пособие по безработице и сколько?

— На получение пособия по безработице имеют право официально зарегистрированные безработные. Максимальный размер пособия по безработице с учетом районного коэффициента составляет 13949 руб. Его получают омичи, которые потеряли работу и встали на учет в качестве безработных с 1 марта, за исключением уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия. Пособие по безработице в максимальном размере будут выплачивать 3 месяца (апрель, май, июнь). У зарегистрированных до 1 марта безработных размер пособия зависит от стажа работы и размера среднего заработка. Для них максимально возможный размер пособия также увеличился с 12972 руб. до 13949 руб. автоматически. Минимальный размер пособия остался прежним — 1725 руб. Его получают впервые ищущие работу, неработающие более года, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность и ЛФХ, а также люди, у которых отсутствуют сведения о среднем заработке. Обращаем внимание, пособие по безработице назначается с момента признания безработным и рассчитывается не авансовым платежом, а за прошедший период.

— Слышал, что есть возможность устроиться на общественные работы. Как это сделать?

И сколько за это платят?

— Для трудоустройства на оплачиваемые общественные работы соискателю необходимо в дистанционной форме обратиться в центр занятости населения. После регистрации для поиска работы будет предложен перечень вакансий. Это работа, не требующая квалификации: озеленение и благоустройство территорий, подсобные работы, сельскохозяйственные и животноводческие работы, оформление документов, отделочные, ремонтные и другие общестроительные работы, а также работа в архивах и библиотеках. Размер заработной платы участника общественных работ не может быть меньше минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента (13949 рублей). Во время общественных работ период участия засчитывается в общий трудовой стаж.

— Я прекратил индивидуальное предпринимательство. Имею ли право на какое-либо пособие по безработице?

— В соответствии с действующим законодательством соискателям, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, назначается минимальный размер пособия по безработице — 1725 рублей в месяц.

— Как оформить выплату в размере 3000 рублей на ребенка?

— Выплата в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка предусмотрена для безработных жителей региона, которые были уволены после 1 марта 2020 года. На эту сумму увеличивается пособие по безработице одному из родителей. Для получения выплаты информацию о несовершеннолетних детях соискатели указывают в заявлении на получение пособия. Дополнительно необходимо прикрепить электронный образец свидетельства о рождении ребенка. С 1 июня 2020 года сведения о детях центры занятости будут получать по межведомственному обмену.

— Могу ли я встать на учет в службу занятости как безработная, если в настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком?

— Омичам, имеющим право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком и пособие по безработице, может выплачиваться только одно из пособий. Соответственно, признать заявителя безработным и назначить выплату центр занятости сможет только в случае прекращения выплаты пособия по уходу за ребенком. Родитель сам выбирает вид пособия.

Для справки: Специалисты центров занятости продолжают консультировать жителей региона по единому номеру 8-800-350-46-96