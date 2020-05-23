Когда в Омске запустят дачные автобусы и откроют детские сады

Режим обязательной самоизоляции в Омской области прогнозируемо продлили до 3 июня. Власти объяснили свое решение растущим количеством выявленных случаев коронавируса. Число зараженных приближается к 800.

«МЫ НЕ ВЫШЛИ НА ПЛАТО – СИТУАЦИЯ»

- Ситуация тяжелая, мы не вышли на плато, у нас не началось снижение. Роспотребнадзор настоял на том, чтобы мы сохранили режим самоизоляции, режим повышенной готовности до 3 июня, - объяснил губернатор Александр Бурков.

При этом никаких послаблений в омском правительстве не ввели: нового списка организаций, которые начнут работу не будет. Очень рассчитывали жители на запуск дежурных групп в садиках. Тем более в некоторых дошкольных учреждениях начали собирать списки, кому из родителей такая услуга жизненно необходима. Размораживать льготные транспортные карты омичей власти пока тоже не будут.

- Минобр и городская администрация просили открыть дежурные группы детских садов, потому что не с кем оставить детей. Экономический блок предлагал открыть уличные кафе, фитнес в уличном режиме и ряд других отраслей, - сказал омский губернатор. - Обсуждался вопрос возвращения льготного проезда. Но, к сожалению, с учетом мнения Роспотребнадзора принято решение не разрешать никому работу, не разрешать воспитательный процесс в детских садах.

МИНИСТРУ ПРИШЛОСЬ ИЗВИНЯТЬСЯ

Не заставила себя долго ждать и очередная отставка в системе омского здравоохранения. Новый министр Ирина Солдатова очень быстро принимает жесткие решения. Своего поста лишился главврач Городского перинатального центра. А все из-за инцидента с роженицей Софией Типогаровой. Ее со схватками и в тяжелом состоянии не пустили в роддом № 6, к которому она была прикреплена. А все из-за температуры 37.4, которую у нее обнаружили при поступлении. Девушка уверяла медиков, что здорова. А подскочить температура могла из-за жары и схваток – омичка была уже на приличном сроке.

Роженице не поверили, и ее отказались пускать в приемное отделение. А потом и вовсе предложили отправиться в «коронавирусный» роддом № 4, отведенный для беременных с подозрением на COVID-19. Вместо этого муж отвез омичку в роддом областной больницы, где она благополучно родила.

История дошла до главы регионального минздрава. Ирине Солдатовой пришлось извиняться за подчиненных. Министр подчеркнула: выгонять беременную, отказывать в помощи и повышать голос – это просто недопустимо.

– Я приношу искренние извинения всем мамам, которым в такой волнительный и радостный момент жизни пришлось столкнуться с недопониманием, – сказала Ирина Геннадьевна. – Но проникновение коронавируса вряд ли обрадует тех, кто находится в стенах учреждения. Хочу всех заверить: мы объективно разобрались в ситуации, еще раз обсудили алгоритмы оказания помощи в условиях коронавируса, маршрутизацию пациенток с признаками простуды – сегодня у нас роженицы с симптомами ОРВИ действительно получают помощь в родильном доме № 4, но, конечно, одной повышенной температуры недостаточно.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда в регионе снимут самоизоляцию?

- Бытует мнение, что режим самоизоляции нужно отменять. Открывать рестораны, торговые центры. Но тогда мы должны закрыть глаза на все и стереть из памяти, забыть, что у нас 700 больных, 17 погибших от коронавирусной инфекции. Прими я сегодня решение об отмене самоизоляции, моя популярность бы сейчас выросла. Но для меня главное остановить распространение инфекции и минимизировать количество жертв. Когда мы это сделаем? Тогда, когда уменьшится количество заболевших! - сказал омский губернатор.

НА ЗАМЕТКУ

ТОП-3 вопроса губернатору

Когда запустят дачные автобусы?

- Дачные автобусы, по мнению Роспотребнадзора ни в коем случае запускать нельзя. Это максимальная концентрация людей старшего возраста, а они в группе риска, - ответил Александр Бурков. - Мы и так пошли на послабления – разрешили посещения садовых участков на такси и личном транспорте. Одним из первых регионов. Там нет такого скопления людей. К тому же запустили электрички с остановками на дачных станциях. Мы понимаем проблему людей, но тут есть четкий запрет. Можно пользоваться только услугами родственников.

Владельцы торговых комплексов грозят выйти на улицу. Чтоб будет?

- Если с соблюдением санитарных норм выйдут, наверное, ничего. А если без – тогда правоохранительные органы будут реагировать. А если серьезно, будем тогда, наверное, общаться. Пусть поговорят с врачами в Горбольнице №11, с теми, кто видит смерть от коронавируса. Сходите на экскурсию в больницу имени Далматова, пообщайтесь с врачами. Они по 2 кг воды выливают из противочумных костюмов. Зачем нам любой бизнес, если он приведет хотя бы к одной смерти.

Кажется, что это хаханьки и шуточки – нет! Это смертельная опасность! Выйдут на улицу, сходим в больницу и глянем на людей под ИВЛ. Хотя я понимаю и бизнес, тяжело все терять. Потому государство и оказывает поддержку. У нас общая беда.

Covid-19 сильно ударил по омской экономике?

- Выпадающих доходов у нас 15% в апреле. При этом в первом квартале был рост. По итогам четырех месяцев у нас все равно рост более 2% в сравнении с прошлым годом. Мы научились работать в этих условиях. Что будет дальше – мы увидим. Да, многие бизнесы закроются, они не выйдут из этого режима. Но тем, кто терпит наибольшие убытки, государство выплачивает дотации. Президент внимательно за этим следит – 100 миллиардов распределили из федерального центра. Для себя мы не видим задачи секвестирования бюджета. Ни одна копейка не сопоставима слезам по умершему близкому.