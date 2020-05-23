Вахтовики с подозрением на COVID-19 пытались прорваться из госпиталя возле мэрии Омска

Неприятный инцидент в Омском госпитале для ветеранов войн, расположенном по соседству с мэрией, зрел уже несколько дней и начал стремительно развиваться в пятницу, 22 мая. Находившиеся там полторы недели 37 вахтовиков из Якутии потребовали, чтобы их отпустили на выходные домой. Дело в том, что большинство из них – омичи. Но после приезда никто из них еще даже не видел свои семьи.

Напомним, Омская область вывезла и согласилась принять у себя более 1500 рабочих с Чаяндинского месторождения. Там произошла серьезная вспышка коронавируса – из 10 тысяч сотрудников заразилась треть. Чтобы спасти людей, их решили экстренно эвакуировать по месту проживания. Впрочем, в облправительстве заверили, что наш регион готов принять также вахтовиков из других городов.

Сначала привезли самых тяжелых – почти у всех диагностировали COVID-19, у 60% – уже успела развиться пневмония. Тех, кто был условно здоров, на 14 дней отправили в обсервации в санаторий «Коммунальник», гостиницу «Турист» и профилакторий «Металлург».

Но были и люди с явными признаками ОРВИ, при этом первый тест на коронавирус у них оказался отрицательным. Их поместили на карантин в госпиталь. Однако рабочие начали жаловаться, что им скучно сидеть взаперти и их не устраивают условия проживания. Потом и вовсе устроили открытый бунт: по-хамски обращались с медперсоналом и пытались силой прорваться на улицу.

– Рабочих-нефтяников с Чаяндинского месторождения, выражавших бурное недовольство условиями содержания в омском госпитале ветеранов войн, пришлось успокаивать силами Росгвардии, – рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Сейчас улица возле госпиталя в самом центре города почти безлюдна.Фото: Анна МИКУЛА

Как стало известно «Комсомолке» все пациенты были трезвыми, они не дрались и не крушили мебель – просто требовали отпустить их из госпиталя и заявляли, что устали там находиться. Сколько именно росгвардейцев работали на месте, не сообщается.

На данный момент удалось прийти к соглашению: сегодня, 23 мая, они сдают второй тест на коронавирус. Тех, у кого результаты окажутся отрицательными, отвезут отбывать оставшиеся четыре дня карантина дома или в санатории – при строгом условии не выходить пока на улицу.

– Мы понимаем, что длительное время пребывания в изолированных условиях на месторождении, аскетичный быт в госпитале и желание вернуться в свои семьи – все это накладывает отпечаток на настроение пациентов, – сказала глава областного минздрава Ирина Солдатова. – Мы просим пациентов соблюдать нормы поведения, с уважением относиться к медицинским работникам госпиталя и соблюдать законы Российской Федерации.

Сейчас на территории возле госпиталя все спокойно. Улица практически пустынна. Мы заметили в окне госпиталя только одного пациента, с интересом рассматривавшего, что происходит снаружи.

А так сейчас госпиталь выглядит изнутри:

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области