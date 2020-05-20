2020-05-20T18:48:37+03:00
Общество

«К нашему горю уже 17 умерших»: Режим самоизоляции в Омской области продлили на две недели

Такое решение принято из-за ухудшающейся эпидобстановки в регионе
Анна МИКУЛА
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В Омской области уже выявлено 717 случаев заражения коронавирусом.В Омской области уже выявлено 717 случаев заражения коронавирусом.Фото: Архив "КП"
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Как и предсказывали специалисты, с середины мая в Омской области начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. На данный момент известно уже о 717 выявленных случаях заражения COVID-19. 17 тяжелых пациентов к сожалению, скончались.

Поэтому продление режима самоизоляции еще на две недели было вполне предсказуемым. Такое решение регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса озвучил губернатор Александр Бурков.

Губернатор Александр Бурков прокомментировал решения, принятые на оперштабе, отметив, что проходил он сегодня в очень напряженной обстановке. — Было несколько предложений. Министерство образования горадминистрация предлагали открыть дежурные группы в детских садах, потому что люди испытывают большие трудности — начались рабочие дни и не с кем оставить ребенка. Экономический блок предлагал открыть ряд направлений: работу кафе в уличном режиме, фитнеса и других отраслей. Обсуждался вопрос возвращения с этого месяца льготного проезда в общественном транспорте. Но, к сожалению, с учетом мнения специалистов из Роспотребнадзора, здравоохранения, было принято решение не разрешать никому работу. К нашему горю у нас уже 17 умерших. Еще 20 человек Находятся в тяжелом состоянии.

Местных жителей по-прежнему просят по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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