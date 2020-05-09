Губернатор почтил память героев

9 Мая — это праздник, в который мы чтим память наших отцов и дедов, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ковавших Победу. В этот день возле памятников героям войны всегда живые цветы — дань памяти и уважения людям, выстоявшим в те суровые годы. И нынешнее 9 Мая, несмотря ни на что, не стало исключением — в этот знаменательный день 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне губернатор Омской области Александр Бурков отдал дань уважения тем, кто завоевал для будущих поколений право на мирную жизнь и счастье. От лица всех омичей и жителей области он возложил цветы к Вечному огню, монументам славы в парке Победы и памятнику солдатской матери Анастасии Ларионовой.

— Россия будет жить до тех пор, пока мы будем помнить тех, кто сохранил жизнь и обеспечил Победу в Великой Отечественной войне. Я хотел бы от всей души поздравить омичей с 75-летием Великой Победы, пожелать добра, мира и благополучия, — сказал губернатор Александр Бурков.

Этот великой праздник — 75 лет Победе — без преувеличения ждали все люди в нашей стране и жители нашего региона, готовились к нему заранее, потому что история каждой семьи в России связана с той войной. Наши дедушки и бабушки, отцы и матери выстояли в то непростое время и передали нам память тех героических лет. В Правительстве Омской области планировали масштабные мероприятия, приуроченные к 75-летней годовщине Победы. Речь идет не только об акции «Бессмертный полк», праздничном параде и массовых гуляниях, но и о программах помощи ветеранам войны и труженикам тыла, ремонте памятников и, конечно же, грандиозном салюте. Эпидемиологическая ситуация пока не позволяет провести праздничные массовые мероприятия — они перенесены и будут проведены позже. Но память хранится в наших сердцах, и герои той войны не забыты. А руководство Омской области делало и продолжает делать большую работу в этом направлении, помогая ветеранам, их вдовам и труженикам тыла.

Так, помимо федеральных выплат, 21 тысяча человек в Омской области получила от 2 до 15 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а всего на эти цели руководством региона выделено 44 миллиона рублей. Ко Дню Победы вдовы ветеранов Великой Отечественной, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили сертификаты на приобретение или строительство жилья на сумму 1,4 млн рублей. Деньги были выделены из средств областного бюджета. Помимо единовременных выплат, которые утвердил президент РФ Владимир Путин, по 75 тысяч рублей ветеранам и по 50 тысяч рублей труженикам тыла, из бюджета Омской области дополнительно выделены средства. И это лишь некоторая часть той масштабной и важной работы, которую ведет руководство региона.

Сейчас в Омской области живет 491 ветеран. Губернатор Александр Бурков считает своей главной задачей создание всех условий, чтобы эти люди жили как можно дольше. Уважение к их заслугам — неотъемлемая часть политики областной власти. Накануне Дня Победы губернатор лично поздравил некоторых ветеранов региона. Один из них — 94-летний фронтовик Александр Дронов, проживающий в поселке Конезаводский Марьяновского района. В эти праздничные дни он отметил день рождения.

В годы войны на фронт ушли 287 тысяч омичей. 144 тысячи не вернулись с полей сражений. Но спустя 75 лет после войны мы помним их подвиг, возлагаем цветы к памятникам, выходим на акцию «Бессмертный полк», гордо неся в руках портреты родственников. И пусть в этом году все мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, перешли в онлайн-формат, но от этого они стали только масштабнее, и весь мир видит: мы помним и гордимся подвигом наших отцов и дедов. И так будет всегда.