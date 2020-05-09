Губернатор Александр БУРКОВ: Парад перенесли, но мы еще отметим День Победы торжественно вместе с ветеранами

В этом году мы впервые отмечали 9 Мая по-особенному – не как привыкли, без парада и традиционного салюта.

Планировали устроить парад с участием авиации

Несмотря на то что многие торжественные мероприятия не состоялись, это не помешало омичам достойно встретить один из главных праздников, почтить память живущих ветеранов и тех, кто погиб в сражениях за Родину.

- В апреле стало понятно, что парад придется перенести. Конечно, это связано с пандемией по стране. Это, с одной стороны, вызывает горечь. Мы планировали более 100 праздничных мероприятий. Часть, кстати, все равно была проведена, - отметил омский губернатор Александр Бурков. - Грустно, что парад с участием ветеранов теперь перенесут на более поздний срок. Это событие уже историческое. Переживать не надо, мы все равно его проведем. Планировали устроить парад с участием авиации, тяжелой военной техники. Такие договоренности были с Минобороны РФ. Была проведена огромная работа. Но мы все равно все это увидим. Думаю, мы еще отметим этот праздник со всем размахом. Президент определит время и дату.

Сейчас обсуждается несколько дат для проведения парада и праздничного салюта. Это 24 июня - когда прошел в Москве первый парад Победы. И 3 сентября - окончание Второй мировой войны после победы над Японией.

Пришлось переформатировать знаковую акцию «Бессмертный полк». Выбрали вариант с переводом формата в онлайн через интернет. Также придумали идею с выставлением фотографий ветеранов около окон. Акцию так и назвали - «Окна Победы».

Триколор на окнах

Прошла в регионе и акция «Флаги России. 9 мая». Жители украшали свои дома и окна триколором. Губернатор рассказал и еще об одной акции во время подготовки ко Дню Победы в Омске.

- Мы проводили акцию «Блокадный хлеб». Раздавали по 125 гр хлеба – это была суточная норма в те годы для жителей Ленинграда. Это позволяет вернуть нас в те тяжелые времена, напомнить о той трагедии, которую мы прошли. Чтобы мы поняли, что пережили люди, - сказал Александр Бурков.

Запустили в Омской области акцию «Сад Памяти». По всей стране планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной. Где-то в регионе уже успели это сделать.

Всю работу по подготовке к 9 Мая в непростых условиях в омском правительстве считают крайне важной. День Победы – это еще и связь поколений. По мнению главы региона, крайне важно, чтобы молодежь знала свою историю.

- Сыну 7 лет. Наверное, он не совсем осознает, что такое война и что это было. Хотя любит фильмы о войне, играет в солдатиков. Это сейчас основная игра для него. Он очень интересуется оружием и техникой. Сын знакомится с историей войны и узнает о ней по фотографиям своего деда – папы моей супруги. Конечно, осознание придет намного позже. Сегодня лучший способ передать это знание и понимание войны - через истории родных и предков. Но ветераны сегодня для нас - связь с тем страшным временем, с той Великой Победой, - считает Александр Бурков. - И эта Победа вообще-то спасла весь мир. Не останови наша страна Гитлера, еще неизвестно, как бы жила вся Европа. И в общении с ветеранами мы храним эту связь. И мне кажется, Бог дает столько жизни и здоровья нашим ветеранам, чтобы мы дольше помнили об этой войне. Люди через общение с ними познают те события.

Привели в порядок памятники и монументы

Каждый ветеран получил поздравления. В этот раз во время посещения фронтовиков соблюдались все санитарные требования - гости были в масках и перчатках. Во дворах некоторых ветеранов в канун 9 Мая под окнами даже сыграл целый оркестр. Военными песнями музыканты поздравили сибиряков с Днем Победы.

- Ветеранов с каждым годом остается все меньше. В Омской области остался 491 ветеран, который принимал участие в боевых действиях. Наша задача - сделать так, чтобы они жили как можно дольше. Они еще примут участие в параде. Они с нами даже через фотографии на плакатах, - считает Александр Бурков.

Перед Днем Победы в Омской области проведена огромная работу по приведению в порядок памятников и мемориалов. Эту задачу губернатор ставил перед главами муниципальных районов еще в прошлом в году.

- Эта работа сделана. У нас только в районах 960 мемориальных объектов, в Омске порядка 200. Мы привели их в порядок и реконструировали. Появляются и новые памятники по инициативе жителей. Например, в Троицке Тюкалинского района поставили памятник. На нем 152 фамилии погибших солдат - они ушли на фронт из этого поселения. Это память, поэтому настолько важно содержать мемориалы в достойном состоянии, - считает Александр Леонидович.

Леонид БАРХАТОВ

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«9 Мая для меня – это мой дед»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Если говорить о личном, то для меня 9 Мая - это мой дедушка, инженер-майор тяги. Павел Михайлович Крутовских в первый же день войны был призван на фронт. Служил. После указа главнокомандующего о возвращении железнодорожников домой он вернулся работать на свою родину на станцию. До окончания войны дед возил грузы на фронт. Для меня он ключевая фигура, которая у моей семьи ассоциируется с этим праздником. Для меня 9 Мая - это особый день. Утром в детстве я встречал на возложении цветов к Вечному огню много ветеранов. Я родился в небольшом городке, где очень хорошо велась патриотическая работа. У нас была специальная эстафета, в которой я участвовал. А потом шел поздравлять с днем рождения маму. Так что у моей семьи 9 Мая – это двойной праздник. Собирались вечером всей семьей, обсуждали подвиги деда и трудовые подвиги родственников. Я люблю военные песни. «День Победы» - мощь советского солдата, гордость. Вся страна ее знает. «Голубой платочек» выбивает слезу у любого. Меня всегда волновал один вопрос: что чувствует человек, когда он на войне? Мне кажется, он больше думал о тех, кто в тылу, кто дома.

КСТАТИ

Какие выплаты получили к юбилею Победы фронтовики?

По решению президента России каждый участник боевых действий к 9 Мая получил по 75 тысяч рублей. Труженики тыла получили по 50 тысяч. По словам губернатора, все ветераны с теплотой и благодарностью относятся к этой материальной помощи. В Омской области из регионального бюджета выплаты от 2 до 15000 получили более 20 тысяч жителей (ветераны, вдовы, сироты войны, узники лагерей). На эти цели из казны выделено 44 миллиона рублей.

ДОСЛОВНО

«Спасибо за мирное небо над головой!»

- Хотел бы сказать огромное спасибо нашим ветеранам. Низкий поклон вам за Великую Победу. Вы дали нам возможность жить, созидать на родной земле, подарили мир. А всем омичам я желаю здоровья и главное - мирного неба над головой. С праздником всех! - сказал губернатор Александр Бурков.