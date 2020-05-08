Омичи присоединились к всероссийской акции «Флаги России. 9 Мая»

К празднованию 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне простые омичи и власти региона готовились заранее. Было запланировано много мероприятий, как праздничных, так и связанных с поддержкой ветеранов, но эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. И хотя торжественные мероприятия перенесены, омичи отмечают праздник онлайн, участвуют в многочисленных акциях памяти. «Флаги России. 9 Мая» – одна из них.

Фото: правительство Омской области

Накануне Дня Победы омичка Елена Ларионова украсила флагом с георгиевской ленточкой свой балкон. Таким образом она решила принять участие во всероссийской акции «Флаги России. 9 Мая», посвященной 75-й годовщине Победы. К ней присоединились жильцы дома по улице Заозерная, 13 и соседних домов.

Этот праздник для Елены Николаевны, как и для миллионов наших соотечественников, имеет особое значение. Ведь ее дед Михаил Петрович Заслонников погиб во время Великой Отечественной войны. Его останки были найдены поисковиками много лет спустя – в 2018 году в Псковской области. В том же году во время акции «Свечи памяти» в День памяти и скорби, 22 июня, губернатор Омской области Александр Бурков передал родственникам героя, среди которых была и Елена Ларионова, медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды, которыми был награжден ее дед.

– Дедушка – отец моего отца – ушел на войну 18 августа 1941 года из села в Муромцевском районе, где он жил с семьей в ту пору, – рассказывает Елена Николаевна. – До войны он был хорошим охотником, в селе его очень уважали. Я знаю это от отца, бабушки и односельчан. Призывался в должности сержанта, а потом был командиром взвода. Воевал почти 3 года, погиб под Псковом, защищая один из хуторов, где шли ожесточенные бои. На этом месте возвели монумент, и по возможности мы туда поедем и почтим его память деда. За войну у него было три ранения, и в марте после одного из них его готовили, чтобы комиссовать. Но когда он выздоровел, снова пошел в бой, а 18 октября 1943 года погиб. Большое спасибо нашим дедам за то, что мы сейчас есть, что у нас есть дети, внуки и правнуки. Мы никогда не теряли надежды найти останки нашего деда. Низкий поклон и большое спасибо Галине Кудре и ребятам из поискового отряда, которые принимали участие в раскопках и нашли нашего деда. Это случилось в 2018 году. Останки деда опознали именно по найденным у него наградам, по их номерам. А потом нам, его внукам, их вручил губернатор Омской области Александр Бурков. Я была очень рада почтить память дедушки, всех фронтовиков, приняв участие в акции «Флаги России. 9 Мая». Когда волонтеры принесли нам флаги, мы с соседями их развесили на окнах, и сразу чувствуется ощущение праздника – Дня Победы.

Чтобы принять участие в этой акции, совсем не обязательно искать флаги или ждать, когда волонтеры их принесут. Вполне можно сделать флаг самим, сшив ткани нужного цвета и вывесив флаг на окне или балконе.

– Акция «Флаги России. 9 Мая» – история об активных гражданах, которым не все равно, это акция единения и сопричастности людей, – считает председатель омской региональной общественной организации «Волонтерский корпус Победы» Павел Шильников. – В ней принимают участие люди, которые помнят и хранят у себя в сердце историю своей страны, и поэтому очень здорово, что так много омичей к ней присоединилось.