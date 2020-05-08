«9 Мая для меня – это дед»: Омский губернатор рассказал о традиции его семьи в День Победы

В этом году из-за известных всем событий с пандемией 9 Мая совсем не такой, каким мы его привыкли видеть. Перенесены парад и салют. Пришлось переформатировать знаковую для страны акцию «Бессмертный полк» и провести ее онлайн. Но это совсем не повод огорчаться – главное, это память и благодарность ветеранам.

- В апреле стало понятно, что парад придется перенести, - рассказывает омский губернатор Александр Бурков. - Конечно, это связано с пандемией по стране. Это с одной стороны вызывает горечь. Мы планировали более 100 праздничных мероприятий, часть уже была проведена. Грустно, что основная часть мероприятия – парад с участием ветеранов, теперь перенесут на более поздний срок. Это событие уже историческое.

Но губернатор уверяет: парад и салют в Омске обязательно проведут. Но сделают это позже. Сейчас обсуждается две даты.

- Как только позволит эпидемиологическая ситуация, проведем и парад, конечно. В этом году мы планировали устроить парад с участием авиации, тяжелой военной техники, - раскрыл секрет Александр Бурков. - Такие договоренности были с Минобороны РФ. Была проведена огромная работа. Но мы все равно все это увидим. Есть несколько дат, на которые думаем перенести парад. Это 24 июня – когда прошел в Москве первый парад Победы. И 3 сентября, когда была окончена Вторая Мировая Война после победы над Японией. Думаю, мы еще отметим этот праздник со всем размахом.

Рассказал Александр Бурков и об отношении 7-летнего сына к войне. Глава региона уверен: осознание этого события придет к нему гораздо позже.

- Сыну 7 лет, наверное, он не совсем осознает, что такое война и что это было. Хотя любит фильмы о войне, играет в солдатиков. Это основная игра для него сейчас. Сейчас сын знакомится с историей войны и узнает о ней, наверное, по фотографиям своего деда – папы моей супруги. Конечно, осознание придет намного позже. Сын очень интересуется оружием и техникой. Сегодня лучший способ передать это знание и понимание войны через истории родных и предков, - делится мнением омский гу. Но ветераны сегодня для нас – связь с тем страшным временем, с той страшной победой. И эта Победа вообще-то спасла весь мир. Не останови наша страна Гитлера – еще неизвестно, как бы жила вся Европа. И в общении с ветеранами мы храним эту связь. И мне кажется, Бог дает столько жизни и здоровья нашим ветеранам, чтобы мы дольше помнили об этой войне. Люди через общение с ними познают те события. Говорят же, если выросло поколение, не знающее, что такой война, - быть ей. Жизни ветеранов и хранит мир. Это их предназначение сегодня.

Но с каждый годом фронтовиков остается все меньше. Сегодня их меньше 500.

- В Омской области остался 491 ветеран, который принимал участие в боевых действиях. Наша задача сделать так, чтобы они жили как можно больше. Они еще примут участие в параде, прошу не переживать. Они с нами, даже через фотографии на плакатах, - добавил Бурков.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ «9 Мая для меня – это мой дед» Губернатор Александр БУРКОВ: - Если говорить о личном, то для меня 9 Мая – это мой дедушка. Павел Крутовских в первый же день Войны был призван на фронт. Служил. После указа главнокомандующего о возвращении железнодорожников домой, он вернулся работать на свою родину на станцию. Остатки войны дед возил грузы на фронт. Для меня он ключевая фигура, которая у моей семьи ассоциируется с этим праздником. Для меня 9 Мая это особый день. Утром я встречал на возложении цветов к Вечному огню много ветеранов. Я родился в небольшом городке, у нас с детства велась очень сильная патриотическая работа. У нас была эстафета специальная, в которой я участвовал. А потом шел поздравлять с днем рождения маму. Так что у моей семьи 9 мая – это двойной праздник. Собирались вечером всей семьей, обсуждали подвиги деда и трудовые подвиги родственников. Особый день.

КСТАТИ

На какие выплаты могут рассчитывать фронтовики?

По решению президента каждый участник боевых действий к 9 Мая получит по 75 тысяч рублей. Труженики тыла получат по 50 тысяч. По словам губернатора, все ветераны с теплотой и благодарностью относятся к этой материальной помощи. В Омской области из регионального бюджета выплаты от 2 тысяч до 15 тысяч получат более 20 тысяч жителей (ветераны, вдовы, узники лагерей). На эти цели из казны выделят 44 миллиона рублей.

ДОСЛОВНО

«Спасибо за мирное небо над головой!»

- Хотел бы сказать огромное спасибо нашим ветеранам. Низкий поклон Вам за великую Победу. Вы дали нам возможность жить, созидать на родной земле, подарили мир. А всем омичам я желаю здоровья и главное – мирного неба над головой. С праздником всех! – сказал губернатор.