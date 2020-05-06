«Там очень много больных, но мы примем всех омичей»: Бурков рассказал, как будут возвращать «коронавирусных» вахтовиков из Якутии

Серьезное ЧП случилось на Чаяндинском месторождении в республике Саха Якутия. У множества – точное число пока не называется – работающих там вахтовиков обнаружили коронавирус. По информации пресс-службы правительства республики, на месте оперативно развернут полевой госпиталь.

На месторождении трудятся жители 20 регионов России, 10 из них согласились принять своих заболевших земляков. Также сообщается, что до 10 мая планируют вывезти 3 тысячи человек, среди которых 1564 – омичи. 102 человека двумя спецбортами уже доставили в Омскую область.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/777320" frameborder="0"></iframe> Обращение губернатора.Видео: правительство Омской области

– В ходе проведенных исследований у 60% пациентов выявлена пневмония, коронавирусная инфекция подтверждена практически у 100%, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Пациенты размещены в Инфекционной больнице № 1, Городской больнице № 11 и Клиническом медико-хирургическом центре. В Омске достаточно мест для размещения коронавирусных больных, и система здравоохранения готова принимать омичей с якутского месторождения. В лечебных учреждениях, перепрофилированных под работу с COVID-19, создан дополнительный резерв лекарств, имеется запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих растворов, продуктов питания.

Глава Омской области Александр Бурков прокомментировал сложившуюся ситуацию:

– Омская область одной из первых приняла людей с Чаяндинского месторождения, – отметил губернатор. – Приехали не только омичи. Компания «Стройтранснефтегаз», которая нанимала вахтовиков, отправляет в первую очередь тяжелобольных. И мы их принимаем. Отправки с Чаяндинского месторождения согласовываются с Москвой: каждый борт, число пассажиров в самолете. После согласования мы будем иметь четкий график приезда омичей в область. Я знаю, что некоторые люди говорят: «Может быть, не надо нам принимать, потому что они могут быть зараженными коронавирусом?». Скажу честно: сегодня там очень много больных ребят. Там произошла вспышка. Но мы будем принимать омичей, потому что они наши. Если бы там был ваш сын или муж, что бы вы сделали? Вы бы, безусловно, сделали все, чтобы вернуть его обратно и вылечить здесь, у нас.

Также Александр Бурков подчеркнул, что омские медики делают все возможное и невозможное для спасения пациентов и в регионе есть все необходимое для оказания помощи заболевшим.