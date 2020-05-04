Первая вспышка коронавируса в Омской области: Заразились сразу 34 человека

В Омской области побит антирекорд – за минувшие сутки тесты на коронавирус подтвердились сразу у 34 новых пациентов. Из них 25 зараженных из Омска, 4 – из Москаленского района, 2 – из Омского. Еще по одному выявленому случаю – в Одесском, Любинском и Калачинском районах, сообщает пресс-служба областного минздрава.

В региональном Управлении Роспотребнадзора уточнили: трое из заболевших – дети 8, 11 и 16 лет. Возраст остальных заразившихся – от 18 до 70 лет. При этом 16 пациентов старше 60 лет. 23 человека заразились, никуда не выезжая. Остальные прибыли или контактировали с прибывшими из Москвы, Санкт-Петербурга и Алтайского края.

По словам медиков, такой резкий скачок – результат массового выхода омичей на улицы. Местные жители, уставшие сидеть взаперти, начали активнее нарушать рекомендованный режим самоизоляции. Люди продолжают гулять по улицам и навещать пожилых родственников. И вот – первый печальный результат такой беспечности.

Впрочем, ситуация развивается именно так, как и прогнозировали специалисты: к середине месяца в регионе возможен пик заболеваемости COVID-19.

Также сообщается, что на 4 мая выздоровели еще 10 омичей, 41 человек проходит лечение амбулаторно, 77 – в стационаре. Есть и позитивная информация – за минувшие сутки никто из тяжелых пациентов не умер.

Таким образом, на данный момент в известно о 161 случае заражения коронавирусом. Зараза распространилась уже не только в городе, но и в 9 районах Омской области. 39 человек выздоровели, четверо умерли.