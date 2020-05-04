2020-05-04T10:57:34+03:00
Общество

Первая вспышка коронавируса в Омской области: Заразились сразу 34 человека

Вероятно, число заболевших начало резко расти из-за нарушения режима самоизоляции
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Как и прогнозировалось, регион приближается к пику заболеваемости коронавирусом.Как и прогнозировалось, регион приближается к пику заболеваемости коронавирусом.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Омской области побит антирекорд – за минувшие сутки тесты на коронавирус подтвердились сразу у 34 новых пациентов. Из них 25 зараженных из Омска, 4 – из Москаленского района, 2 – из Омского. Еще по одному выявленому случаю – в Одесском, Любинском и Калачинском районах, сообщает пресс-служба областного минздрава.

В региональном Управлении Роспотребнадзора уточнили: трое из заболевших – дети 8, 11 и 16 лет. Возраст остальных заразившихся – от 18 до 70 лет. При этом 16 пациентов старше 60 лет. 23 человека заразились, никуда не выезжая. Остальные прибыли или контактировали с прибывшими из Москвы, Санкт-Петербурга и Алтайского края.

По словам медиков, такой резкий скачок – результат массового выхода омичей на улицы. Местные жители, уставшие сидеть взаперти, начали активнее нарушать рекомендованный режим самоизоляции. Люди продолжают гулять по улицам и навещать пожилых родственников. И вот – первый печальный результат такой беспечности.

Впрочем, ситуация развивается именно так, как и прогнозировали специалисты: к середине месяца в регионе возможен пик заболеваемости COVID-19.

Также сообщается, что на 4 мая выздоровели еще 10 омичей, 41 человек проходит лечение амбулаторно, 77 – в стационаре. Есть и позитивная информация – за минувшие сутки никто из тяжелых пациентов не умер.

Таким образом, на данный момент в известно о 161 случае заражения коронавирусом. Зараза распространилась уже не только в городе, но и в 9 районах Омской области. 39 человек выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции
Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора
Новости 24
Омские следователи помогают ветеранам Великой Отечественной войны, оказавшимся в непростой жизненной ситуации
Стало известно, по каким районам Омской области коронавирус распространился за сутки
В Омской области скончался глава Калачинска
Коронавирус распространился уже в девяти районах Омской области
Стало известно, как омичам получить консультацию врача по WhatsApp
На дороге в Омске перевернулась скорая
Четвертой умершей от коронавируса в Омске оказалась 82-летняя женщина
Стало известно, где заразились новые заболевшие коронавирусом
«Заасфальтируют, установят скамейки и вазоны»: В омской мэрии рассказали, что будет на месте собачьей площадки на бульваре Победы
В Омске зарегистрировано уже 127 случаев заражения коронавирусом
В Омске умер еще один заболевший коронавирусом
В мэрии Омска заверили, что на бульваре Победы не будут делать парковку вместо собачьей площадки
«SOS! Невозможно дышать»: Омичи снова жалуются на запах пластика в воздухе
В Омске за сутки коронавирус нашли еще у 9 человек
Появилось фото огромных очередей у омских парикмахерских в первый день их работы
Омичей, пострадавших от наезда машины во время уличных гонок, оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Омске продлили запрет на посещение храмов и кладбищ
На видео сняли, как омич, заставший любимую с другим, разбил авто соперника битой
Число зараженных коронавирусом в Омске перевалило за сотню
В Омске из-за пандемии перенесли забег полумарафона
Финал «Последнего героя»: кто поборется за главный приз в эту субботу?