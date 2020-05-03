«Сейчас, как ребенок, заново учусь ходить»: Омские медики вытащили с того света тяжелого больного с коронавирусом

Человек с фамилией Гагарин просто не может не быть сильным духом. Даже если у него обнаружили коронавирус и пришлось три недели провести в реанимации на грани жизни и смерти.

Омич Валерий Гагарин вместе с медиками смогли победить. И это действительно чудо, ведь по мировой статистике, из 10 заболевших COVID-19 и попавших на аппарат искусственной вентиляции легких, выживают лишь двое.

Сегодня, 3 мая, Валерия Игоревича признали полностью выздоровевшим и выписали из больницы. Кроме супруги мужчину встречала внушительная армия журналистов – Гагарин первый в регионе тяжелый больной с коронавирусом, которого спасли.

По словам омича, все начиналось как банальная простуда, которой он даже не придал значения. Лечился дома. А потом состояние резко ухудшилось, температура, скорая, реанимация и три недели на ИВЛ.

– У меня было ощущение, что раз я не ездил никуда, не ходил, ничего такого не случалось, значит, я еще покашляю. В конце концов докашлялся, – цитирует Валерия Игоревича «Вечерний Омск».

– Сейчас ощущаю себя хорошо, но надо иметь ввиду, что я 25 дней лежал и я сейчас себя чувствую как ребенок, который должен научиться ходить.

Поскольку это был первый тяжелый случай в Омске, врачи инфекционной больницы № 1 имени Далматова постоянно находились на связи с коллегами из других регионов. Общими усилиями им удалось буквально вытащить пациента с того света.

–Долгое время сохранялись опасения в отношении прогнозов, но тем не менее динамика была положительной, каждый маленький шаг нас радовал, – отметила главный врач ИКБ № 1 имени Далматова Д.М. Инна Толох. – И вот сегодня наконец мы пациента выписываем на амбулаторное лечение, потому что ему еще предстоит реабилитация, но тем не менее он выходит от нас с выздоровлением, без коронавируса, с отрицательными результатами, чему мы очень рады.

– Добавим, что на данный момент в регионе известно о 127 случаях заражения коронавирусом. 29 пациентов полностью выздоровели, четверо умерли. Остальные находятся под постоянным наблюдением медиков.