Стало известно, какие дворы в Омске отремонтируют в этом году

В мэрии Омска отобрали список дворов, в которых проведут благоустройства и ремонт асфальтового покрытия. Желающих было как обычно очень много. Предстояло отобрать лишь 24 дворовых территорий, а заявки подали жители 360 домов. Больше всего заявок оставили жители Советского округа - 150.

В итоге власти постарались распределить деньги между округами в равных пропорциях. Всего на ремонт выделено 46,5 млн. рублей.

В заявках омичи указывали вид желаемых работ: чаще всего, по информации вице-мэра Евгения Фомина, собственники выбирали асфальтирование, установку малых архитектурных форм, детских площадок и обустройство автопарковок. В каждом округе приведут в порядок от 3 до 7 дворов. Все работы чиновники планируют закончить до 1 сентября.

НА ЗАМЕТКУ

Где пройдет благоустройство?

Кировский административный округ

Бульвар Зеленый, 10, 10/1, 10/2;

ул. Конева, 26, 26/1, 26/2;

ул. Новороссийская, 3;

Ленинский административный округ

ул. Гризодубовой, 6, 8;

ул. Гашека, 9, 11/1;

ул. 19-я Марьяновская, 42/2 и ул. Таллинская, 74;

ул. Полторацкого, 49/1;

ул. Гуртьева, 17, 19;

ул. Гризодубовой, 9;

ул.Вокзальная, 1;

Октябрьский административный округ

ул. Российская, 13, 15, 17;

ул. 5-я Кордная, 13, 3А, 15, 17;

ул. 6-я Линия,167Б и ул. 7-я Линия, 186;

ул. 50 лет ВЛКСМ, 13;

ул. 3-я Молодежная, 73;

ул. 3-я Молодежная, дом 69;

Советский административный округ

ул. Химиков, 14, 16, 16/1, 18, 18/1;

ул. 22 Апреля, 46 и ул. Мамина-Сибиряка, 22;

ул. Химиков, 6Б, 6В;

Центральный административный окру

ул. 10 лет Октября, 115, 109, 111, 111/1, 113;

ул. Волочаевская, 13Е;

Набережная Тухачевского, 18;

ул. 4-я Челюскинцев, 117, 119;

ул. 24-я Северная, 216А;