Режим самоизоляции в Омске продлили до 11 мая включительно

Как и предполагалось, режим всеобщей самоизоляции в Омской области все-таки продлили. Об этом заявил только что губернатор Александр Бурков.

- У нас четверо пациентов в тяжелом состоянии. Один - на аппарате ИВЛ. Мы видим, что прирост есть. Не такой большой, как в других регионах, но есть. Вирусологи говорят: мы прошли 2 больших этапа - инкубационных периода по 14 дней каждый. По требованию главного санитарного врача области мы сегодня продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно, - озвучил решение оперштаба губернатор Александр Бурков.

Он отметил, что в Омской области удалось избежать очаговых вспышек коронавируса. Когда заражается сразу несколько десятков человек. По его мнению, это говорит о том, что ситуация с пандемией в регионе под контролем.

Однако некоторые послабления в режиме самоизоляции все же будут. Части предприятий разрешат работать, но с очень жесткими санитарными требованиями. За выдачей масок, дезинфекцией помещений организаций будут следить Роспотребнадзор и силовики.

- Наши предприятия уже месяц вынужденно простаивают. Мы рассмотрели возможность разрешения ряду отраслей. С 1 мая разрешается работа парикмахерских, химчисток, предприятиям по ремонту одежды и компьютерной техники, - сообщил губернатор Бурков. - Но важно: речь идет о фирмах в отдельно стоящих зданиях или со своим входом с улицы. Работа парикмахерских в торговых центрах все еще запрещена.

Многие в правительстве настаивали на открытии отдельно стоящих магазинов с товарами народного потребления. Но главный санитарный врач был категорически против.

- Мы будем идти навстречу бизнесу. Мы все понимаем. Он страдает, страдает бюджет, так как не будет поступлений налогов. Страдают и люди, которые не могут воспользоваться каким-либо услугами, - сказал губернатор.

Ждут омичей и нововведения в режиме самоизоляции, уже ставшей привычной. Теперь всех жителей обяжут носить медицинские маски. Губернатор уверен, что их можно купить в аптеках и они есть в наличии.

- По требованию главного санитарного врача все жители в общественном транспорте или в закрытом помещении (магазин, больница) должны находиться в масках. Сегодня было принято такое решение. Благо сегодня у нас в аптеках есть эти средства защиты. Мы это вынужденно будем соблюдать, - добавил Александр Бурков.

ДОСЛОВНО

«Я понимаю, что все устали - но прошу вас потерпеть»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Понимаю, что праздники, понимаю: хочется увидеться. Но поберегите своих близких и родных. Потерпите. Давайте еще хотя бы 2 недели воздержимся от этого, защитим людей старшего поколения. Мы уже видим, что омичи заболевают не от людей из-за границы или в Москве. А от соседей, то есть идет распространение. Поэтому режим самоизоляции нам необходимо соблюдать. Я понимаю: все уже устали, потеряли всякое терпение. У всех заботы на дачных участках, хочется встретиться с близкими и родными. Но я прошу вас не делать этого пока. Надо воздержаться.