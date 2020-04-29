2020-04-29T16:42:09+03:00
Общество

Бензин - добровольцам

«Газпром нефть» бесплатно заправляет топливом автоволонтеров Омской области
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: «Газпром нефть»Фото: «Газпром нефть»
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Омские волонтеры всероссийской акции #МыВместе получили возможность заправлять автомобили на автозаправочных станциях «Газпром нефти». Добровольцы осуществляют свыше 100 выездов, чтобы доставить продукты и жизненно важные лекарства пожилым людям и малообеспеченным семьям. В рамках акции «Газпром нефть – волонтерам» корпоративной программы «Антивирус» по противодействию распространению коронавирусной инфекции компания передала добровольцам 300 топливных карт. Кроме того, компания поддерживает волонтеров в Тюмени, Ноябрьске, Муравленко и еще свыше 30 регионов России

Напомним, акция #МыВместе, организованная всероссийским движением «Волонтеры-Медики», Ассоциацией волонтерских центров и Общероссийским народным фронтом, действует во всех регионах России. Участники проекта помогают людям старше 65 лет, находящимся в зоне риска. В Омской области волонтеры #МыВместе также осуществляют адресную поддержку малообеспеченным гражданам, доставляя им бесплатные продуктовые наборы.

Кроме того, «Газпром нефть» оказывает комплексную поддержку медицинским и социальным службам Омской области. В рамках акции «Газпром нефть – медикам» в больницы региона компания безвозмездно передала более 700 тысяч современных респираторов и защитных экранов, очков, масок, комбинезонов, перчаток, а также антисептических средств. Кроме того, компания бесплатно заправляет бензином и дизельным топливом, а также меняет моторное масло в автомобилях «скорой помощи». Всем сотрудникам медицинских служб и спасателям на АЗС сети «Газпромнефть» предоставляется бесплатный кофе.

«Сегодня стать волонтером может каждый, – отметил региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Илья Екимов. - Помимо обычных граждан, к всероссийской акции #МыВместе присоединяются все больше представителей бизнеса: кто-то помогает с приобретением продуктов и медикаментов, кто-то оказывает техническую поддержку волонтерам. Возможность бесплатно заправлять наши автомобили, предоставленная «Газпром нефтью», это то, чего нам остро не хватало! Теперь мы сможем доставлять все необходимое без оглядки на расстояние в самые удаленные уголки области. Это очень важная и своевременная помощь».

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