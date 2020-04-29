В омские больницы будут свозить зараженных коронавирусом из других регионов

Омичи оказались одними из самых сознательных и особенно первые недели самоизоляции строго выполняли требование не выходить из дома. Во многом благодаря этому в регионе такой низкий показатель заболеваемости по соотношению с численностью населения. Мы сейчас по этому показателю находимся на хорошем, 74 месте среди всех регионов.

Однако теперь в наш город будут свозить зараженных COVID-19 из других регионов. В ближайшие дни медикам придется принять пациентов из Якутии, где ситуация с распространением заразы гораздо более печальная.

В пресс-службе областного минздрава заверили, что все привезенные будут изолированы, омские врачи окажут людям всю необходимую помощь. Сообщается, что 50 пациентов распределять между горбольницей № 11 и инфекционной больницей № 1.

– Это люди, граждане нашей страны, которые оказались в нетипичной ситуации, и в наших силах им помочь. Наша система здравоохранения располагает необходимым ресурсом! – прокомментировала эту ситуацию глава областного минздрава Ирина Солдатова.

Напомним, ранее президент Владимир Путин отмечал, что Минздраву РФ и Роспотребнадзору следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта.