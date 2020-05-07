В Омске 15 пожарных машин тушили строящийся корпус ОмГУ возле метромоста

Серьезное ЧП случилось сегодня, 7 мая, в центре Омска. Загорелся один из омских долгостроев – высотное здание главного корпуса ОмГУ, расположенное возле метромоста.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

По информации областного ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 14.50. На момент прибытия пожарных шел дым из-под фасадной плитки на верхних этажах здания. На месте работали 58 человек личного состава и 15 единиц техники. В 15.11 часов пожар был ликвидирован.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– 7 мая при производстве работ на кровле строящегося главного корпуса ОмГУ им. Ф.М. Достоевского произошло возгорание. Огнем повреждена небольшая часть пароизоляционных материалов, – уточнили в пресс-службе ОМГУ. – Люди во время инцидента не пострадали.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

СПРАВКА:

Возведение главного корпуса ОмГУ началось в 2005 году. Контракт на завершение строительства нового корпуса ОмГУ им. Ф.М. Достоевского выиграло ООО «Инстрой». Компания обязуется закончить работы в июле 2020 года.