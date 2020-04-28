Стало известно, что будет с режимом самоизоляции на майские праздники

Действующий в Омской области до 30 апреля режим обязательной самоизоляции, скорее всего, продлят. Это дал понять губернатор Александр Бурков.

- Я думаю, что ближайшие майские праздники мы будем вынуждены сохранять режим самоизоляции, пандемия еще не вышла на пик, - сказал в эфире "Радио России" глава региона.

При этом Александр Бурков признал: сейчас по этому вопросу в правительстве ведется жесткая дискуссия между экономическим блоком и курирующим медицину.

- Идет дискуссия между нашим экономическим блоком и врачами, Роспотребнадзором. Постоянно ведется спор. Каждый день закрытых магазинов, парикмахерских, это удар по экономике. За апрель у нас налоговые отчисления сократились на 37%, - отметил Бурков.

При этом он дал понять: детские садики и школы в ближайшее время не откроются. А торговые центры и вовсе будут запускать в последнюю очередь. Закрытые образовательные учреждения губернатор назвал большой проблемой.

- Рассматривали возможность открытия дежурных групп. Но требования санврача в том, что нельзя открывать садики в период роста заболеваемости. Есть сложности. Решили не открывать ни школы, ни детские сады. Могу предположить, что до середины мая они будут закрыты, - отметил в эфире Александр Бурков.

А вот салоны красоты и парикмахерские, по мнению губернатора, запускать нужно. Все равно мастера ходят сейчас по домам. От этого еще больше опасности.

Александр Бурков признает, что парикмахерские в регионе все же нужно открывать. Сейчас мастера зачастую ходят по домам, чем подвергают угрозе заражения коронавирусом еще большее число людей, целые семьи.

- Мастер может стать переносчиком инфекции. Надо давать возможность работать парикмахерским, сделать по записи систему с соблюдением защитных мер. Мы над этим думаем, - считает глава региона.

Окончательное решение, продлевать или нет режим самоизоляции, омское правительство примет на заседании оперштаба 29 апреля.