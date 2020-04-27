2020-04-27T11:48:29+03:00
Общество

В Омской области резкий всплеск случаев коронавируса: За сутки заболело 9 человек, среди них 3-летний ребенок

Всего в Омской области 71 пациент с подтвержденным
Станислав МУХИН
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Пандемия коронавируса и первый смертельный случай в регионе для этих пенсионерок не повод прекращать свою нехитрую торговлю.Пандемия коронавируса и первый смертельный случай в регионе для этих пенсионерок не повод прекращать свою нехитрую торговлю.Фото: Станислав МУХИН
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В Омской области резкий скачок коронавируса . По данным федерального оперативного штаба, только за сутки заразились 9 человек. Всего, таким образом, в регионе зафиксирован 71 случай covid-19. Кто именно среди заболевших и как они заразились коронавирусом, пока не уточняется. Известно лишь, что диагноз подтвердился и у 3-летнего ребенка.

Известно, о четырех пациентах, которые находятся в тяжелом состоянии. Среди них и 91-летний омич. Есть в Омской области уже и один смертельный случай. Врачи не смогли спасти 79-летнего пенсионера из Большеречья. Хуже всего, что незадолго до своей смерти, сибиряк ехал на рейсовом автобусе. Сейчас его пассажиров ищет полиция.

Режим самоизоляции в регионе действует до 30 апреля. В полиции обещают усилить патрулирование улиц и вывести больше полицейских, которые будут следить за соблюдением режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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