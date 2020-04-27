В Омской области резкий всплеск случаев коронавируса: За сутки заболело 9 человек, среди них 3-летний ребенок

В Омской области резкий скачок коронавируса . По данным федерального оперативного штаба, только за сутки заразились 9 человек. Всего, таким образом, в регионе зафиксирован 71 случай covid-19. Кто именно среди заболевших и как они заразились коронавирусом, пока не уточняется. Известно лишь, что диагноз подтвердился и у 3-летнего ребенка.

Известно, о четырех пациентах, которые находятся в тяжелом состоянии. Среди них и 91-летний омич. Есть в Омской области уже и один смертельный случай. Врачи не смогли спасти 79-летнего пенсионера из Большеречья. Хуже всего, что незадолго до своей смерти, сибиряк ехал на рейсовом автобусе. Сейчас его пассажиров ищет полиция.

Режим самоизоляции в регионе действует до 30 апреля. В полиции обещают усилить патрулирование улиц и вывести больше полицейских, которые будут следить за соблюдением режима.