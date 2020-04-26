2020-04-26T08:54:14+03:00
Общество

В Омской области разыскивают всех, кто ехал в одном автобусе в мужчиной, умершим от коронавируса

Их просят незамедлительно обратиться к медикам
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Люди, ехавшие вместе с зараженным, могут быть в смертельной опасности.Люди, ехавшие вместе с зараженным, могут быть в смертельной опасности.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пока единственный из 58 случаев, выявленных не в городе, а в районе области, оказался летальным. 79-летний житель Большеречья вернулся домой из Казани поездом. Где-то в пути он подхватил заразу.

Коварство COVID-19 в том, что его первоначальные симптомы практически не отличимы от банальной простуды. Пенсионер решил отлежаться дома. И только спустя две недели, когда его состояние резко ухудшилось, сельчанина увезли в больницу.

Практически сразу его увезли в реанимацию и перевели на аппарат ИВЛ. Но легкие пациента были в таком состоянии, что спасти их оказалось уже невозможно. Кроме того, у мужчины случился инсульт.

Сейчас есть серьезная угроза, что из-за этого случая коронавирусная инфекция может выйти за пределы Омска и распространиться по «чистым» от нее до сих пор районам области. Именно поэтому специалисты Роспотребнадзора пытаются установить все недавние контакты скончавшегося мужчины. Полиция объявила розыск тех, кто ехал с ним в одном автобусе.

ОМВД России по Тарскому району призывает пассажиров рейсового автобуса марки ПАЗ, принадлежащего АО «Омскоблавтотранс», бортовой номер 159, 09 апреля 2020 года следовавшего по маршруту Омск–Тара, время убытия из Омска – 10.30, время прибытия в Тару – 16.00, срочно выйти на связь по телефонам: 02 или 8-908-801-89-63, – говорится в официальном обращении полиции, размещенном в паблике «ЧП Тара».

Контактировавшие с этим мужчиной люди могут быть также заражены и находиться в смертельной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, где заразились новые заболевшие коронавирусом в Омске
В омском дептранспорта рассказали, почему заставляют водителей работать в масках
Число заболевших коронавирусом в Омске выросло до 62
В минздраве опровергли информацию о втором случае смерти от коронавируса в Омске
Из-за зараженных COVID-19 три подъезда омской многоэтажки взяли на круглосуточный контроль
«Нас убьет тепловой удар, а не коронавирус»: Водители омских троллейбусов жалуются на приказ работать в масках
«Ее легкие уже никогда не будут прежними»: В минздраве рассказали об омичке с коронавирусом
В Омске подтвердились еще 4 новых случая заражения коронавирусом
Стало известно, когда в Омск вернется летнее тепло
Смертельное ДТП в Омской области: водитель погиб на месте, двоих детей увезли в больницу
Омичам разрешили выезжать на дачи – но только семьей и на авто
В Омске ожидается ураган со снегом
СибАДИ приглашает выпускников на день открытых дверей Онлайн
На Родительский день в Омске отменили автобусы на кладбища
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
Материальная поддержка студентов.
Найди свой замок
«Ростелеком» в Омске помогает школьниками в обучении
Еще одна омичка привезла коронавирус из Москвы