В Омской области разыскивают всех, кто ехал в одном автобусе в мужчиной, умершим от коронавируса

Пока единственный из 58 случаев, выявленных не в городе, а в районе области, оказался летальным. 79-летний житель Большеречья вернулся домой из Казани поездом. Где-то в пути он подхватил заразу.

Коварство COVID-19 в том, что его первоначальные симптомы практически не отличимы от банальной простуды. Пенсионер решил отлежаться дома. И только спустя две недели, когда его состояние резко ухудшилось, сельчанина увезли в больницу.

Практически сразу его увезли в реанимацию и перевели на аппарат ИВЛ. Но легкие пациента были в таком состоянии, что спасти их оказалось уже невозможно. Кроме того, у мужчины случился инсульт.

Сейчас есть серьезная угроза, что из-за этого случая коронавирусная инфекция может выйти за пределы Омска и распространиться по «чистым» от нее до сих пор районам области. Именно поэтому специалисты Роспотребнадзора пытаются установить все недавние контакты скончавшегося мужчины. Полиция объявила розыск тех, кто ехал с ним в одном автобусе.

– ОМВД России по Тарскому району призывает пассажиров рейсового автобуса марки ПАЗ, принадлежащего АО «Омскоблавтотранс», бортовой номер 159, 09 апреля 2020 года следовавшего по маршруту Омск–Тара, время убытия из Омска – 10.30, время прибытия в Тару – 16.00, срочно выйти на связь по телефонам: 02 или 8-908-801-89-63, – говорится в официальном обращении полиции, размещенном в паблике «ЧП Тара».

Контактировавшие с этим мужчиной люди могут быть также заражены и находиться в смертельной опасности.