Жительница Омской области за свой счет шьет маски и раздает их пожилым соседям

– Готова новая партия масок. Забирайте, кому это необходимо. Бесплатно, – такое обращение жительница города Калачинска из Омской области написала в местном паблике в соцсетях.

Татьяна Шляхова в Калачинск занимается авторским проектом «Жить в радость», направленный на помощь людям с ограниченными возможностями. Кроме того, она всерьез увлекается созданием традиционных тряпичных русских куколок. Каждая из них – настоящее произведение искусства.

Когда началась история с коронавирусом, активная женщина решила сделать что-то полезное. И начала шить многоразовые тканевые маски. Сначала для самых близких, потом – для всех, кто нуждается в такой защите.

– Да я вроде бы ничего особенного не делаю. Я же не для того, чтобы про меня написали, этим занимаюсь, – смутилась нашим интересом к ее делу Татьяна Шляхова. – Просто увидела в интернете вырезки защитных масок. Попробовала сшить. У нас в проекте есть клуб «30+». Там в основном люди «серебряного возраста». Я за них очень переживала. И решила их хоть как-то обезопасить от происходящего сейчас вокруг. А потом увлеклась, и очень много нашила масок. Вот сейчас раздаю.

Напомним, на данный момент в Омской области известно о 53 случаях заражения коронавирусом. Калачинск эта беда пока обходит стороной. Надеемся, что в том числе благодаря стараниями Татьяны Шляховой так все останется и дальше.