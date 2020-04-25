В Омске ужесточили контроль за нарушителями изоляции

Режим полной готовности, который предполагает запрет на выход из дома для людей и деятельности для подавляющего числа организаций, снова продлен. Пока до 30 апреля, но, вероятнее всего, он будет действовать и на майские праздники.

Более того, контроль за передвижением местных жителей ужесточат. На пятой неделе карантина увеличится количество выписанных штрафов.

– Принято решение усилить контроль за соблюдением жителями режима самоизоляции с привлечением дополнительных сил УМВД, ГИБДД, Росгвардии и надзорных служб, особенно в выходные и праздничные дни, – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Впрочем, те, у кого есть приусадебные участки, могут теперь не сидеть в четырех стенах своих городских квартир. Им разрешили выезжать за город. Но только семьей и на личном авто. Кроме того, при себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на владение дачей.

Также известно, что решением регионального оперштаба по коронавирусу будут усилены наряды патрулирования на улицах и общественных пространствах, проверки в пунктах контроля на въезде и выезде из Омска, в том числе с использованием программного комплекса фото- и видеофиксации.

Напомним, накануне в Омске зафиксирован первый летальный случай из-за коронавируса. Скончался 79-летний житель Большеречья. Он приехал на поезде из Казани, где и подхватил заразу. Заболев, пенсионер две недели лечился дома. За день до смерти его состояние резко ухудшилось. У него отказали легкие и ко всему прочему случился инсульт.

– Это очень тяжелая новость для всех нас. Доктора приложили все усилия, чтобы вытащить этого пациента, но слишком много негативных факторов сошлись в одной точке, – сказала о случившемся глава областного минздрава Ирина Солдатова. – Сегодня мы своими глазами видим, насколько тяжело протекает COVID-19 у пожилых пациентов. Болезнь очень агрессивно воздействует на легкие, пневмония развивается за сутки-двое, возникают очаги инфильтрации, человек испытывает острую нехватку воздуха, он просто не может сделать вдох – не работают легкие.

На данный момент в Омске есть еще один пожилой пациент в крайне тяжелом состоянии. 91-летний мужчина уже вторые сутки находится на аппарате ИВЛ, и медики пока не делают никаких прогнозов.