В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент умер от коронавируса в Омской области. Им стал мужчина 79-ти лет. Об этом сообщает региональный оперштаб. который приехал поездом из Казани, в течение двух недель болел дома, после чего обратился к врачам и был доставлен в областной центр. В последние дни пациент находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. К диагнозу коронавирус добавился еще и инсульт. Шансов спасти такого пациента было крайне мало.

Глава омского минздрава Ирина Солдатова, которая уже несколько недель буквально умоляет жителей соблюдать самоизоляцию и оставаться дома, отреагировала на новость о смерти первого пациента в регионе от COVID-19.

- Это очень тяжелая новость для всех нас. Доктора приложили все усилия, чтобы вытащить этого пациента, но слишком много негативных факторов сошлись в одной точке. Сегодня мы своими глазами видим, насколько тяжело протекает COVID-19 у пожилых пациентов, - сказала министр. - Болезнь очень агрессивно воздействует на легкие, пневмония развивается за сутки-двое, возникают очаги инфильтрации, человек испытывает острую нехватку воздуха, он просто не может сделать вдох — не работают легкие. Безусловно, наши врачи делают все, что от них зависит, чтобы улучшить состояние таких пациентов, но сочетанные заболевания очень влияют на процесс.

Добавим, что всего в Омской области зафиксировано 54 случая коронавируса. Один из заболевших - 91-летний пенсионер, который сейчас находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.