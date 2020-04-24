2020-04-24T14:11:26+03:00
Общество

В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

79-летний сибиряк вернулся поездом из Казани
Станислав МУХИН
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79-летний сибиряк заразился в поездке.79-летний сибиряк заразился в поездке.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Первый пациент умер от коронавируса в Омской области. Им стал мужчина 79-ти лет. Об этом сообщает региональный оперштаб. который приехал поездом из Казани, в течение двух недель болел дома, после чего обратился к врачам и был доставлен в областной центр. В последние дни пациент находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. К диагнозу коронавирус добавился еще и инсульт. Шансов спасти такого пациента было крайне мало.

Глава омского минздрава Ирина Солдатова, которая уже несколько недель буквально умоляет жителей соблюдать самоизоляцию и оставаться дома, отреагировала на новость о смерти первого пациента в регионе от COVID-19.

- Это очень тяжелая новость для всех нас. Доктора приложили все усилия, чтобы вытащить этого пациента, но слишком много негативных факторов сошлись в одной точке. Сегодня мы своими глазами видим, насколько тяжело протекает COVID-19 у пожилых пациентов, - сказала министр. - Болезнь очень агрессивно воздействует на легкие, пневмония развивается за сутки-двое, возникают очаги инфильтрации, человек испытывает острую нехватку воздуха, он просто не может сделать вдох — не работают легкие. Безусловно, наши врачи делают все, что от них зависит, чтобы улучшить состояние таких пациентов, но сочетанные заболевания очень влияют на процесс.

Добавим, что всего в Омской области зафиксировано 54 случая коронавируса. Один из заболевших - 91-летний пенсионер, который сейчас находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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