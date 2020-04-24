Стало известно, как будут отключать горячую воду в Омске в 2020 году

С наступлением тепла омичей ждет и неизбежное отключение горячей воды. Узнать, когда это произойдет в вашем доме, можно в списке, представленной ниже.

АО «Омск РТС» обращает внимание, что в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Если вы не нашли свой дом в графиках – обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение.

С 25 по 28 мая и с 3 по 12 августа:

Проспект Мира, 112, 131, 131А, 157, 159, 161, 161Б, 161Г, 161Е, 163, 163/1, 163/2, 163/3, 163А, 163Б, 165, 165/1, 165/2, 165А, 165Б, 165В, 165Г, 165Д, 167, 167/1, 167/2, 167/3, 167А,167Б, 169, 169А, 169Б, 169В, 169Г, 171, 173, 173/1, 173/2, 173/3, 173А.

Улица Забайкальская, 12, 20, 27, 27А, 29.

Улица Комбинатская, 46.

Улица Полевая, 95.

Улица Попова, 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 7, 9, 11.

Улица Пригородная, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 21, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 25/1, стр. 1; 25/2, стр. 2; 27, 29, 29/1, 28/2, 5, 5/1.

С 26 мая по 08 июня.

Бульвар Мартынова, 5, 17.

Набережная Тухачевского, 14.

Газетный переулок, 9.

Зеленый переулок, 2/А.

Площадь Дзержинского, 1.

Ленинградская площадь, 3, 6.

Проспект Карла Маркса, 3, 4А, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 35/2, 35/3.

Улица 10 лет Октября, 33, 43, 43/1, 46, 48, 50, 70, 105, 105/1, 107, 109, 111, 111/1, 113, 115, 115/1, 115/3, 117, 141, 194.

Улица 2-я Линия, 59.

Улица 14-я Линия, 40.

Улица 20 лет РККА, 1, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/3,9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 11, 11/1, 11/5, 13/2, 13/3, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 23, 23/1, 23/2, 23/3.

Улица 30 лет ВЛКСМ, 25, 37А, 38, 48, 49, 50.

Улица 5-й Армии, 10, 10/1 14, 40, 41, 71.

Улица 5-я Линия, 117А, 117Б.

Улица 8-я Линия, 60, 778, 86, 94, 95, 96.

Улица 9-я Линия, 121, 44, 46.

Улица Арнольда Нейбута, 10, 11, 11/1, 14, 6, 64, 66, 7, 8, 9.

Улица Богдана Хмельницкого, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 38, 38/2, 40, 41, 42, 44, 46, 65.

Улица Броз Тито, 2, 5/3.

Улица Бударина, 1.

Улица Булатова, 51.

Улица Вавилова, 31, 5А.

Улица Волховстроя, 18, 20.

Улица Гагарина, 2, 10, 20, 24, 26, 28.

Улица Герцена, 13, 17, 37, 38, 38А, 40, 42, 55/57, 65/1, 69.

Улица Голика, 2, 2А.

Улица Гусарова, 4, 13.

Улица Дальняя, 40, 42/1.

Улица Декабристов, 130, 130А, 16, 35, 35А, 4, 44, 53, 6, 65, 68, 71, 78, 89, 89, 98.

Улица Добровольского, 8/1, 88/2.

Улица 1-я Заречная, 1/1, 1/2, 11, 13, 23, 3, 3А, 5, 7, 9/1, 9/2.

Улица 2-я Заречная 2-я, 1, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 17, 18, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Улица 3-я Заречная, 12, 12А, 14, 2, 2Б, 4, 4А, 6, 8.

Улица 4-я Звречная, 11, 13, 19, 2А, 34, 35, 38, 4, 4/4, 7Б, 9А.

Улица Звездова, 101, 103, 105, 107, 11, 127, 128, 3, 62, 62/4, 95, 96, 98.

Улица Ивана Алексеева, 1/В, 2, 4, 6, 8.

Улица Ильинская, 2, 3, 9.

Улица Интернациональная, 15, 35, 6.

Иркутская, 1, 3, 5, 66, 68, 70, 70/1, 70/2, 72, 74, 74/1.

Улица Карла Либкнехта, 26, 3, 5.

Кемеровская, 134, 136, 17, 78.

Короленко, 12.

Улица Косарева, 117, 34.

Улица Красина, 1, 2, 4, 4/1, 6.

Улица Красногвардейская, 34/А, 35, 4, 43, 47, 59.

Улица Краснофлотская, 15.

Улица Красноярская, 22, 24.

Улица Красный Путь, 10, 12, 7, 8.

Улица Красных Зорь, 12, м16, 23, 30, 31, 32, 41, 4А, 53, 54, 54А, 54В, 54Г, 55, 56, 57, 61, 61А, 83, 83А, 83Б, 83В.

Улица Чкалова, 84.

Улица Куйбышева, 10/А, 11Б, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 29, 39, 31, 54, 56, 62, 67, 75, 77, 77А, 78, 79А.

Улица Ленина, 12, 2А, 22, 33, 41, 43, 47, 51, 53, 6, 8, 8А.

Улица Лермонтова, 128, 128А, 139, 130А, 130Б, 132, 134А, 136, 136А, 138, 2, 20, 24, 32, 4, 41, 43, 4А, 57, 60, 62.

Улица Маршала Жукова, 144, 6, 65, 7, 73А, 76, 77, 78, 89, 91.

Улица Масленникова, 15, 26, 9, 9А, 9Б, 9В.

Улица Маяковского, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 4, 4/3, 6, 6/1, 9.

Некрасова, 10, 5, 5А.

Улица Октябрьская, 79, 92, 98.

Улица Омская, 106, 106/1, 107, 108, 209, 109/1, 110, 111, 112, 113, 114, 114/2, 114/3, 115, 115/1, 116, 117, 117/1, 117/2, 119, 119/1, 121, 123, 125, 127, 127/1, 132, 149, 225А, 75, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 85. 466.

Улица Орджоникидзе, 12, 13, 13/1, 14, 16, 47, 57, 8, 83, 86, 88.

Улица Осоавиахимовская, 2.

Улица Партизанская, 20, 4А, 6, 8.

Улица Пирогова, 46, 48.

Улица Победы, 5, 5/1.

Улица Полковая, 28, 32, 37, 41, 41А, 59.

Улица Почтовая, 22, 37, 4, 45, 47, 47А, 6.

Улица Пранова, 30, 32, 35.

Улица 1-я Производственная 1, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23А, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 7/2, 9, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 27, 28, 28, 29А, 30, 39А, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 4/1, 44А, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 542, 543, 544, 545, 546, 547.

Улица Пушкина, 103, 107, 109, 110, 11, 113, 117, 120, 122, 122/1, 122А,128, 136, 15, 30, 32, 32/1,35, 37, 39, 63, 76, 97, 99.

Улица Пятигорская, 11Б, 13, 3, 5, 7, 8, 9.

Улица Рабиновича, 63, 65, 69А, 77, 84, 90, 91, 94.

Улица Сажинская, 26, 3, 4А.

Улица Сазонова, 47, 64.

Улица Сенная, 30, 33, 35.

Улица Слободская, 11, 12, 13, 25, 59, 9.

Улица Спартаковская, 10, 13, 14, 18, 3, 8, 9.

Улица Стачечная, 15, 6.

Улица Сиепная, 113, 130А, 132, 31.

Улица Съездовская, 29/2, 29/3, 41, 59.

Улица Щербанева, 27.

Улица Тарская, 13/Б, 2, 22, 59/82, 51, 53, 55, 56, 98.

Улица Таубе, 10, 12, 14, 15, 2.

Улица Театральная, 13.

Улица Третьяковская, 3, 44, 44А, 48, 61.

Улица Успенского, 10, 14, 2, 26, 31/1, 31/2, 4.

Улица Учебная, 19, 20, 25А, 27, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 71, 82, 86, 90, 9А.

Улица Училищная, 2, 4, 6.

Улица 1-я Учхозная, 1, 1А, 2Б, 3, 4, 8, 10, 16, 18, 20А, 21, 22, 25.

Улица 2-я Учхозная, 4, 4/1, 4/2, 10/А.

Улица 3-я Учхозная, 4.

Улица Фрунзе, 49, 57, 67, 71, 72/1.

Улица Фурманова, 6, 6А.

Улица Чапаева, 81, 83, 111.

Улица Чехова, 3.

Улица Чкалова, 12, 31, 33, 36, 37, 44, 50, 52, 54А, 62, 64А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 76А, 82, 87, 89, 91, 95, 99А, 103, 103А..

Чокана Валиханова, 11, 16, 17, 18.

Улица Шебалдина, 2, 68.

Яковлева, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 10Б, 11, 12, 16.

О следующих отключениях в течение лета можно узнать здесь.