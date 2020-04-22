2020-04-22T14:24:08+03:00
Происшествия

Соцсети: на окраине Омска на тысяче квадратных метров горят военные склады

«Комсомолка» выяснила, что же там происходит на самом деле [фото, видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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Вдобавок к «ароматам» массово горящей в пригородах сухой травы, жителям Октябрьского округа Омска приходится дышать еще и копотью от пожара в Чкаловском поселке.

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

Пожар там такой силы, что столб густого черного дыма видно за несколько километров от места происшествия. Впечатляющие фото с места происшествия выложили очевидцы. Местные жители были уверены, что на расположенных там военных складах горит заброшенная техника.

Но, как заверили «Комсомолку» в пресс-службе областного ГУ МЧС, причина такого внушительного пожара на улице Пархоменко прозаична – в этом месте загорелась свалка. Среди мусора есть много автопокрышек – отсюда цвет дыма и едкий запах. Огонь распространился на тясячу квадратных метров. На месте сейчас работают 45 сотрудников МЧС и восемь пожарных машин. Огонь удалось локализовать к 16.45 по омскому времени.

Пожар в Чкаловске.Видео прислано в группу Аварийный Омск

ИСТОЧНИК KP.RU

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