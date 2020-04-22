2020-04-22T12:26:20+03:00
Общество

«Днем и ночью нас стерегут 10 полицейских»: В Омске на карантин до 2 мая закрыли целый подъезд

У одного из жильцов обнаружили коронавирус [подробности]
Станислав МУХИН
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Люди не знают, как им быть.Люди не знают, как им быть.Фото: ВКонтакте
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Круглосуточную охрану из 10 полицейских получили жильцы одного из подъездов дома по улице Рокоссовского. Вот только сами люди совсем не рады: до 2 мая им запрещено покидать свои квартиры. А все из-за того, что у одного из жильцов нашли коронавирус. Всем людям, жившим в подъезде, выдали предписание о карантине. Им запретили покидать квартиры до 2 мая. Однако после того, как один из жильцов сбежал, власти пошли на более решительные меры.

Теперь у дома и в подъезде дежурят около 10 полицейских. На вопросы жильцов, зачем здесь столько силовиков и не террористов ли они стерегут, люди в форме отвечают:

- А чтобы вы не сбежали!

- Стоят везде: у лифта, у входа в подъезд, на улице. Можно только передать продукты, и то через них. Сейчас вроде как разрешили выйти на крыльцо подышать воздухом, и то под вопросом, - рассказал один из жильцов подъезда, закрытого на карантин.

Жильцы злополучного подъезда говорят: многим тяжело психологически. Люди взаперти с середины апреля. У некоторых сдают нервы. Интересно, что полицейские жителям соседних подъездов, по словам местных, не объясняют, почему они дежурят во дворе день и ночь.

- Кажется, до этого ни один подъезд так никто не оккупировал. И так сидим дома, выходили только в магазин, а теперь чисто психологически тяжелее, так как думаешь, что какой-то заключенный (мы не больны коронавирусом и не контактировали со своими соседями даже).

И неужели они будут так стоять вплоть до 2 мая!? - спрашивает одна из омичек, живущая в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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