2020-04-22T13:01:56+03:00
Общество

«Для многих это может оказаться крахом»: Управляющие омских торговых центров обратились за помощью

В письме к губернатору они предлагают ряд мер, которые помогут им выжить
Анна МИКУЛА
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Все омские ТЦ закрыты с 28 марта.Все омские ТЦ закрыты с 28 марта.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Управляющие 42 омских торговых центров, закрытых на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, бьют тревогу. Если уже в ближаейшее время что-то не предпринять, ситуация станет критической.

В открытом письме губернатору, оказавшемся в распоряжении «Коммерческих вестей» представители бизнеса говорят о том, что уже с марта зафиксировано рекордное снижение числа посетителей. У большинства магазинов, которые арендуют помещения в ТЦ, выручка упала до нуля.

– Надзорные органы требуют закрытия крайне необходимых в настоящее время предприятий, которые территориально расположены в здании торговых комплексов, в том числе: ателье, которые шьют маски для индивидуальной защиты, небольших магазинов, которые реализуют товары первой необходимости (хозяйственные и детские товары), – говорится в письме.

Также в обращении упоминается о рекомендации снизить или отсрочить арендную плату. При этом с самих управляющих никто не снимает обязанности рассчитывается по кредитам, взятым на возведение торговых центров, а также по зарплатам и коммунальным платежам.

– Мы оказались забытыми, – сетуют авторы послания. – Если в этих экономических условиях торговые центры будут в полном объеме начислять арендную плату, то для большинства арендаторов, особенно для мелких предпринимателей, это может оказаться крахом.

Далее перечисляется ряд мер, которые помогут продержаться до лучших времен. Среди них – уменьшение, как минимум, наполовину платы по земельному налогу, а также снизить налоговые ставки. Кроме того, предлагается включить ТЦ в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за ситуации с распространением коронавируса, запретить ресурсоснабжаюшим организациям отключать ТЦ от услуг за вынужденную просрочку платежей. Также управляющие просят снизить ставку или предоставить отсрочку по НДС.

Копии обращения к губернатору также направлены в областное Заксобрание и Омский горсовет. Депутаты второго уже приступили к рассмотрению письма. Перечисленные в нем предложения обсудят сразу на двух комитетах – по экономической политике и финансово-бюджетным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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