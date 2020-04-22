2020-04-22T08:23:56+03:00
Общество

«Нет времени на раскачку»: Министр омского здравоохранения отправила в отставку двоих замов

Глава минздрава объяснила свое кадровое решение
Станислав МУХИН
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Новый министр сразу приступила к кадровым перестановкам.Новый министр сразу приступила к кадровым перестановкам.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Полетели головы чиновников областного минздрава. Это ведомство сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. И новый министр Ирина Солдатова оказалась не слишком довольна своими бойцами. Сперва кресла лишился главврач инфекционной больницы имени Далматова. И вот очередь дошла до заместителей министра. Ирина Солдатова, не отработавшая и месяца на своем посту, уволила сразу двоих заместителей. В отставку отправлены Александр Поплавских и Ольга Богданова. Министр объяснила свое решение:

- Да, я приняла такое решение, оно согласовано с губернатором. Сегодня, когда работа всей системы перешла практически в круглосуточный режим, когда мы решаем очень серьезные вопросы по оснащению больниц, по перераспределению нагрузки между учреждениями, по закупке оборудования, нет времени на раскачку. В команде люди должны работать с опорой друг на друга, четко выполняя поставленные задачи, - сказала министр Ирина Солдатова.

Отметим, что Александр Поплавских отвечал за закупку министерством нового медицинского оборудования для больниц. Ранее в СМИ появлялась информация о готовности ведомства закупить аппараты ИВЛ для больных коронавирусом. Однако почему-то в условиях тендеров, размещенных на госзакупках, значилось, что поставить аппараты исполнитель может до конца июля. Попадал Поплавских в скандал из-за переписки со своей подчиненной, после чего его заподозрили в коррупции.

В Омской области сейчас зафиксирован 41 случай коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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