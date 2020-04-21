2020-04-21T11:04:17+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Омске на 21 апреля 2020 года составило 41 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Омске на 21 апреля 2020 года
Станислав МУХИН
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Всего в Омской области 41 человек с коронавирусом.Всего в Омской области 41 человек с коронавирусом.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сразу 5 человек за сутки заболели коронавирусом в Омской области. Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом составило 41 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб. Детей среди заразившихся нет, но есть пожилые, для которых COVID-19 - особый риск. Вылечились от коронавируса 17 человек

- Детей среди заболевших нет, но есть пациенты преклонных лет, для которых именно возраст является фактором риска. Как правило, у людей старшего поколения имеются хронические заболевания, повышенное артериальное давление, неврологические проблемы. Организм в целом изношен, - подчеркнула министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. - У таких пациентов, очень часто в качестве побочного эффекта COVID-19 развивается пневмония. Она протекает тяжело, люди испытывают боль, которую трудно с чем-то сравнить. Нужно помнить об этом, когда в голове возникает желание побывать в отчем доме или сходить с пожилой мамой в супермаркет.

Глава минздрава снова напомнила омичам, как важно соблюдать режим самоизоляции и о правилах поведения при выходе из дома.

- Очень важно неукоснительно соблюдать меры самоизоляции. Если нужно выходить куда-то, не забываем о санитайзерах, пользуемся масками, кстати, сейчас эти товары есть в омских аптеках; сохраняем дистанцию от других людей не менее 1,5 метров; стараемся не касаться поручней, перил — всего того, с чем мог контактировать до вас человек с коронавирусом. Будьте ответственны перед самими собой и перед своими близкими. Сегодня это очень важно, - подытожила министр Ирина Солдатова.

Добавим, что ранее санитарные врачи и глава минздрава прогнозировали ухудшение ситуации и рост числа пациентов с коронавирусом. Пик пандемии в Омской области врачи ждут в конце апреля или начале мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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