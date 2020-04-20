2020-04-20T14:38:35+03:00
Общество

«Висела вверх ногами и держала ребенка»: Соседи рассказали, как спасали пьяную омичку, выпавшую с 4 этажа

Женщина пыталась сбежать из квартиры по простыням, а когда ее привезли в больницу, скрылась и оттуда [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Женщину и малыша увезли в больницу.Женщину и малыша увезли в больницу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Родственники омички в качестве последнего способа привести ее в чувства, заперли женщину в квартире. Но жительницу дома на улице Менделеева в городке Нефтяников это не остановило.

Она сначала напилась, потом взяла своего маленького сына и полезла из квартиры по простыням вниз. С балкона на четвертом этаже. В итоге она запуталась и чуть не свалилась.

– Я ее увидела, когда она висела головой вниз и держала ребенка одной рукой. Я начала кричать, чтобы помогли, – рассказывает соседка маргинальной мамаши.

В итоге на место прибежал мужчина, который успел поймать малыша. Падая, ребенок ударился головой о стену дома. Мальчика госпитализировали, сейчас он под наблюдением медиков.

Его пьяную мать, запутавшуюся в простынях, пришлось спасать сотрудникам МЧС. Женщину также увезли в больницу. Но протрезвев, она сбежала и оттуда. Сейчас ее ищут силовики.

Всех, кто знает о ее местонахождении, просят позвонить в полицию – 02.

Также по информации областного УМВД, неравнодушных людей, благодаря которым упавший мальчик остался жив, представят к наградам.

ЧП на улице Менделеева.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На безлюдных омских улицах стали появляться дикие стаи собак
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси»
Землю надо беречь!
«Узнают, куда едем и не были ли за границей»: На выезде из Омска у поста ГИБДД скопилась очередь из авто
В Омске начали печатать на 3D-принтере средства защиты от коронавируса
Омичам сделали уже более 19,5 тысячи тестов на коронавирус
В Омске еще трое заболели коронавирусом
В Омске продезинфицировали набережную и сквер перед транспортным университетом
Передавайте показания счётчика и платите за природный газ дистанционно
Интерьер, с заботой о владельце.
Жительница Омской области отсудила у таксиста компенсацию в 60 тысяч
Как правильно покупать белье в интернете
В Омске полностью выздоровели от коронавируса уже 16 пациентов
Материальная поддержка студентов.
Найди свой замок
В Омской области будут судить вора, за несколько дней совершившего три кражи
На полупустой дороге в Омске столкнулись сразу пять авто
Домашний адрес - природная здравница
Омичка на «Тойоте» сбила скутериста
В Омске произошло массовое отключение света
В омском сквере Молодоженов появятся площадка для воркаута, парковка велосипедов и пароход
Стало известно, как в Омске заразились пятеро новых больных коронавирусом
«Омскоблгаз» принял меры пожарной безопасности на объектах газораспределения и газоснабжения в весенне-летний период