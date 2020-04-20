«Висела вверх ногами и держала ребенка»: Соседи рассказали, как спасали пьяную омичку, выпавшую с 4 этажа

Родственники омички в качестве последнего способа привести ее в чувства, заперли женщину в квартире. Но жительницу дома на улице Менделеева в городке Нефтяников это не остановило.

Она сначала напилась, потом взяла своего маленького сына и полезла из квартиры по простыням вниз. С балкона на четвертом этаже. В итоге она запуталась и чуть не свалилась.

– Я ее увидела, когда она висела головой вниз и держала ребенка одной рукой. Я начала кричать, чтобы помогли, – рассказывает соседка маргинальной мамаши.

В итоге на место прибежал мужчина, который успел поймать малыша. Падая, ребенок ударился головой о стену дома. Мальчика госпитализировали, сейчас он под наблюдением медиков.

Его пьяную мать, запутавшуюся в простынях, пришлось спасать сотрудникам МЧС. Женщину также увезли в больницу. Но протрезвев, она сбежала и оттуда. Сейчас ее ищут силовики.

Всех, кто знает о ее местонахождении, просят позвонить в полицию – 02.

Также по информации областного УМВД, неравнодушных людей, благодаря которым упавший мальчик остался жив, представят к наградам.