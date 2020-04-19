В Омске верующие с детьми пришли на службу в Пасху несмотря на пандемию коронавируса

Омские верующие, похоже, одни из самых упорных. Или бесстрашных. С каждым днем число заболевших коронавирусом в Омске растет, санитарные врачи уже предупреждают: скоро в регионе будут случаи местного инфицирования. Сибиряков просят сидеть дома, продлевают режим самоизоляции, закрывают все храмы и церкви в городе. Специально, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом и выходили из своих квартир.

Но даже это не остановило верующих омичей. В разгар пандемии коронавируса несколько сотен человек все же пришли около полуночи на Пасхальное богослужение в главный храм города - в Успенский кафедральный собор. Уговоры врачей, призыв министра здравоохранения региона не помог. Людей было меньше обычного, но все же пришло очень много омичей. По словам очевидцев, сибиряки приходили с маленькими детьми. Причем в масках были единицы верующих. Все они совершили крестных ход вокруг собора.

Около входа в Успенский собор дежурили несколько полицейских и сотрудников МЧС. Но никто не мешал прихожанам. Любопытная и позиция омской епархии - там, похоже, заняли нейтралитет. Никто из священнослужителей не обращался к омичам с просьбой не приходить на службу.

Другие омичи, оставшиеся в своих квартирах в один из главных православных праздников, осудили верующих за такое рвение.

- Ну что ж, спасибо вам, верующие. Сидим дома до июля, похоже, - написал один из омичей.