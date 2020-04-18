В минобре назвали сроки окончания учебного года в омских школах

Из-за принимаемых мер по борьбе с распространением коронавируса раньше обычного закончится учебных год в омских школах. Об этом официально рассказали в министерстве образования Омской области. В ведомстве и ранее допускали досрочное завершение учебного года. Теперь же в министерстве определились со сроками.

1-4 классы закончат учебу в этом году 15-16 мая, школьники 9 и 11 классов до 22-23 мая, 5-8 и 10 классы уйдут на каникулы 29 и 30 мая. Возможны поправки по срокам на 1-2 дня в зависимости от того, на пятидневке или шестидневки учились дети.

Министерству образования придется вносить изменения в программу отдельных предметов. Закончить изучение в школах материала по физкультуре, технологии, ИЗО, ОБЖ, музыке, культуре и МХК планируется до 30 апреля.

Накануне режим самоизоляции продлили до 30 апреля. До этого времени все омские школы будут закрыты, а дети продолжат находиться на дистанционном обучении.

- Что касается режима работы школ, то во всех общеобразовательных организациях реализация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения или по индивидуальному учебному плану, но с учетом режима самоизоляции, то есть без посещения образовательных организаций, продолжится до 30 апреля включительно. До этой же даты приостановлена деятельность дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, - пояснили в министерстве образования Омской области.

Ранее в ведомстве не исключали вариант, при котором школьники до конца учебного года на занятия не выйдут, а закончат его дистанционном. Напомним, что в омском минздраве пик пандемии прогнозируют на конец апреля. Сейчас в регионе зафиксировано 26 случаев covid-19.

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