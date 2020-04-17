Стало известно, до какого числа продлили режим полной самоизоляции в Омске

В пятницу, 17 апреля, прошло заседание оперштаба по коронавирусу при губернаторе Омской области. Главный вопрос, который на нем рассматривали, – продление режима особой готовности, который действует на территории региона уже три недели.

По прогнозам специалистов, пик заболеваемости Covid-19 в Москве ожидается через две-три недели, регионы отстают на три-четыре недели. Следовательно, в Омской области кризис еще далеко не пройден и максимальное число заболевших ожидается в мае.

Исходя из всего этого, было понятно, что никто со следующей недели людей на улицы не выпустит. Поэтому решение оперштаба выглядит вполне закономерным.

– Рекомендации Роспотребнадзора оперативным штабом приняты во внимание и учтены, – рассказали в пресс-службе облправительства. – Принято решение сохранить на территории Омской области режим самоизоляции до 30 апреля включительно. На период самоизоляции отменяются промежуточные остановки пригородного железнодорожного электротранспорта на станциях вне крупных населенных пунктов. Пока до 30 апреля отложен запуск пассажирского общественного транспорта по садовым маршрутам. На этот же срок отложен вопрос об открытии сезона весенней охоты.

Кроме того, всех пассажиров, прилетающих в Омск, в аэропорту будут осматривать медики. В разработке аналогичная система проверки на других видах общественного транспорта.

Из позитивного – намаявшимся в четырех стенах омичам все-таки разрешили выезжать на дачи. Но только на личном транспорте.

А работающим людям старше 65 лет, будут выдавать больничный лист с 20 по 30 апреля – чтобы они могли спокойно переждать эпидемию дома, не подвергая себя опасности. Для этого не надо собирать никаких документов или куда-то идти. За них все сделают заочно. Больничный оплатят напрямую из средств Фонда социального страхования. Сумму определят индивидуально с учетом стажа работника, но она будет не ниже МРОТ – 12 130 рублей.

Сообщается также, что вслед за строительными, обрабатывающими предприятиями и СТО со следующей недели разрешат работать предприятиям по хранению и складированию зерна. А вот парикмахерские, салоны красоты и фитнес-центры, как и предполагалось, пока по-прежнему будут закрыты.

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