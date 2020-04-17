Число заболевших коронавирусом в Омске выросло до 26 человек

Продолжает расти число больных с коронавирусом в Омске. Сегодня диагноз выявили еще у троих сибиряков. Таким образом, в Омске зафиксировано 26 случаев коронавируса. Девять человек уже выписали.

- Сегодня ещё у троих омичей подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция" — всего у нас 26 случаев заражения. В этой связи министр здравоохранения региона Ирина Солдатова обращается к омичам с просьбой соблюдать меры самоизоляции, и не ставить своих близких под удар, - сообщили в оперштабе при минздраве.

После этих новостей министр здравоохранения Ирина Солдатова снова обратилась к омичам и попросила их оставаться дома.

- Я хочу еще раз, в очередной раз воззвать – услышьте меня, пожалуйста, дети, взрослые пожилые все население Омской области. Я очень прошу соблюдать режим самоизоляции, очень опасный период наступает. Мы стараемся, в круглосуточном режиме, справляться со всеми инфекционными случаями, которые у нас возникают. Мы не допускаем развитие вспышек, очагов, нам очень тяжело это дается. Поэтому просим помощи – оставайтесь дома, - сказала министр. - Вы сейчас все хотите поехать на дачу, в деревню, вы все любите своих бабушек, дедушек все соскучились по общению с родными и близкими и просто с друзьями. Однако любой дополнительный контакт из непривычной сейчас обстановки и ваш выход и ваше общение с другими людьми, которые имеют другую микрофлору, другую вирусную нагрузку это может привести к летальным случаям.

Глава минздрава также отметила, что из-за нарушения режима самоизоляции любой близкий любого из жителей может попасть в больницу и даже умереть.

- Они могут через 7-10 дней оказаться в больнице, оказаться на искусственной вентиляции легких, они могут умереть. Может быть, это резко, но именно сегодня от нас зависит то, что будет проходить сегодня и в жизни вашей и нашей, и общей.

КСТАТИ

Стало известно, где омичи могут сдать тест на коронавирус (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы готовимся к самому худшему»: Глава минздрава назвала сроки пика пандемии коронавируса в Омске (далее)

В ТЕМУ

Новые случаи коронавируса в Омске: Covid-19 нашли у пятерых сотрудников ТГК-11 (далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Пришли врачи в химзащите и запретили всем 14 дней выходить на улицу»: В Омске из-за больного коронавирусом на карантин попал весь подъезд (далее)

КСТАТИ

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Омске: губернатор назвал, какие штрафы предусмотрены (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продление нерабочей недели в Омской области: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции и как будет работать транспорт (далее)

ТОЛЬКО У НАС

Причины выхода из квартиры в Омске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей (далее)

В ТЕМУ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, как в Омской области ходят маршрутки из-за угрозы коронавируса (далее)

КСТАТИ

Коронавирус в Омске, последние новости на 31 марта 2020 года: Трое заболевших и активизировавшиеся мошенники (далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Можно ли выгуливать животных в Омске в период самоизоляции (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: будет ли введен и для кого (далее)

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: Что значит режим самоизоляции, куда выходить запрещено, а куда можно (далее)

НА ЗАМЕТКУ

Первые заболевшие коронавирусом в Омске: «У семьи, прилетевшей из ОАЭ, болезнь протекает легко» (далее)