2020-04-17T13:39:27+03:00
Здоровье

Как собрать домашний фитнес-зал?

Закрытие фитнес-клубов и введение режима самоизоляции вовсе не повод бросать привычные тренировки. Заниматься спортом и поддерживать себя в идеальной форме можно дома.
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Правильное питание, физическая нагрузка и положительные эмоции – все это поможет провести время карантина с максимальной пользой.

Эффективная кардиотренировка

Не знаете, чем занять себя дома. Займитесь здоровьем, теперь для этого у вас появилось много свободного времени. В условиях карантина вспомните про утреннюю зарядку и соберите домашний фитнес-зал. Тонкие и легкие беговые дорожки Yamaguchi созданы для регулярных и эффективных тренировок. Составьте личный план спортивных достижений, сбалансируете питание, пейте больше воды и начинайте движение к совершенной фигуре. Сейчас это особенно важно. Многие перешли на удаленную работу и стали меньше двигаться, а это риск для фигуры. На талии могут появиться лишние сантиметры. Поэтому поскорее вставайте на беговую дорожку.

Пробежка под музыку или просмотр любимых телепередач – отличное начало дня. Почему так важно тренироваться именно по утрам? Занятия на голодный желудок способствуют ускорению обмена веществ, за счет этого запускается мощный процесс жиросжигания. Признайтесь себе честно, как часто вы выходили на утреннюю тренировку в парк. Холод, дождь, ветер... Теперь к этому списку добавилась еще и неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Беговая дорожка дома поможет не пропускать занятия по внешним причинам.

Совершенная фигура и крепкий иммунитет – то, к чему мы все сейчас стремимся. Благодаря спортивной ходьбе или бегу, вы не только сможете поддерживать тело в форме, но и укрепите сердце, улучшите работу пищеварения, дыхательной системы. Физические нагрузки повышают защитные силы организма, оказывают закаливающее воздействие и помогают противостоять большинству вирусных заболеваний. Во время пробежки ускоряется лимфоток, за счет этого из организма выводятся шлаки и токсины, клетки получают больше питания.

Компактные беговые дорожки Yamaguchi занимают мало места в доме, их легко убрать под диван или кровать. И это не все преимущества. Дорожки оснащены системой амортизации, и буквально смягчают разрушительный «удар» на суставы при беге или быстрой ходьбе. За счет этого нагрузка на колени и поясничный отдел позвоночника существенно снижается. Поэтому домашние тренировки становятся безопасными и комфортными.

Простые упражнения для совершенной фигуры

К домашней пробежке добавьте занятия на других современных тренажерах. К примеру, тренировка на виброплатформе Yamaguchi VibroPlate заменяет час упорных занятий в зале. На ней можно выполнять простые упражнения и при этом достигать максимального результата без особых усилий. Работа тренажера основана на вибрации и способности мышц к быстрому сокращению и расслаблению до пятидесяти раз в секунду. Виброплатформа подходит для проработки разных групп мышц: брюшного пресса, верхней части тела, бедер и ягодиц.

Для тех, кто хочет усилить эффект, рекомендуем присмотреться к миостимуляторам для пресса Yamaguchi ABS Trainer Mio и ABS MIO. Они помогут обрести совершенные контуры тела и сбросить лишний вес. При этом для занятий хватит всего десяти-пятнадцати минут. Миостимуляторы уже давно используют многие тренеры.

Еще больше движения с YAMAGUCHI

Как и в фитнес-клубе, дома чередуйте кардио- и силовые тренировки. Для гантелей и штанг место в квартире еще нужно найти, поэтому более выгодное решение - приобрести компактные эластичные ленты Yamaguchi. С ними так легко и просто поддерживать тело в совершенной форме. Тренировки с лентами заменяют упражнения со спортивными снарядами.

Для закрепления результата включайте в домашний фитнес растяжку. Она необходима и мужчинам и женщинам. Растяжка поможет быстрее восстановиться после интенсивных тренировок и избежать травм. Йога, пилатес, танцевальная разминка – всем этим можно заниматься дома. В Интернете много обучающих видео, а компания Yamaguchi предоставит все необходимое. Для качественной растяжки вам понадобятся: коврик с антискользящим покрытием Yamaguchi Comfort Fitness, спортивные валики и мячи Yamaguchi.

Занятия спортом улучшают работу всех систем организма, усиливают выносливость и дарят хорошее настроение. Ставьте перед собой цели и достигайте их, независимо от мировой ситуации. Карантин пройдет, а домашний фитнес-зал останется. Это значит, что в нем сможет заниматься спортом вся семья в любое удобное время. Выбирайте уникальное фитнес-оборудование и тренируйтесь в комфортных условиях.

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Yamaguchi с заботой о вашем здоровье!

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